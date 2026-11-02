Την ετοιμότητα του Κιέβου να αναστείλει τα πλήγματα εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, ικανοποιώντας το σχετικό αίτημα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θέτοντας ωστόσο ως αυστηρή προϋπόθεση την άμεση προμήθεια πυραύλων αναχαίτισης Patriot από την Ουάσιγκτον. Η αμερικανική αξίωση έρχεται εν μέσω προσπαθειών του Τραμπ να συγκρατήσει τις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες τροφοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους εξαιτίας των πολέμων των ΗΠΑ με το Ιράν και της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι έχει πραγματοποιήσει σειρά συζητήσεων για το ζήτημα με τον Αμερικανό ομόλογό του και στελέχη της κυβέρνησής του.

«Τους είπαμε πως δεν μπορούμε να μην ανταποδίδουμε όταν η Ρωσία επιτίθεται στον ενεργειακό μας τομέα, όταν η Ρωσία σκοτώνει πολίτες μας», τόνισε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας τη θέση του Κιέβου: «Τους είπαμε ότι αν θέλετε να μην διεξάγουμε επιθέσεις εναντίον των ρωσικών διυλιστηρίων, τότε δεν πρέπει να επιτίθενται εναντίον του ενεργειακού συστήματός μας. Άλλη επιλογή: δώστε μας πυραύλους Patriot».

Ο Ζελένσκι εξήγησε πως η εξίσωση θα μπορούσε να είναι αναλογική: η παροχή αντιαεροπορικών πυραύλων από τις ΗΠΑ για έναν μήνα θα μεταφραζόταν σε αντίστοιχη μηνιαία παύση των ουκρανικών επιθέσεων στα ρωσικά διυλιστήρια. Κληθείς να απαντήσει εάν φοβάται πως η στάση του θα εκληφθεί ως απόπειρα εκβιασμού του Ρεπουμπλικανού προέδρου, ήταν κατηγορηματικός: «Δεν έχω καμιά ανησυχία όταν μοιράζομαι αλήθειες με εταίρους».

Αν και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την Παρασκευή την πώληση 500 πυραύλων Patriot στην Ουκρανία, το Κίεβο προειδοποιεί ότι η παράδοσή τους μπορεί να διαρκέσει χρόνια, την ώρα που τα αποθέματα της ουκρανικής αεράμυνας αδειάζουν επικίνδυνα. Ως εναλλακτική, ο Ζελένσκι πρότεινε πρόσφατα να παραχωρήσουν οι σύμμαχοι πυραύλους από το υφιστάμενο οπλοστάσιό τους, αναπληρώνοντάς τους αργότερα μέσω της νέας εγκεκριμένης πώλησης.

Σε επίπεδο διπλωματίας και πολεμικού μετώπου, η τοπική εκεχειρία διάρκειας μίας εβδομάδας στην ανατολική Χερσώνα, η μακροβιότερη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, έληξε την Κυριακή, καθώς η Μόσχα απέρριψε την πρόταση των Ουκρανών για παράτασή της. Παράλληλα, οι ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την αμερικανική διαμεσολάβηση, οι οποίες είχαν ανασταλεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, αναμένεται να επανεκκινήσουν τον Νοέμβριο.