Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι ρωσική βόμβα κατέστρεψε οικοτροφείο στο τμήμα της νότιας ρωσικής περιφέρειας του Κουρσκ που ελέγχεται από την Ουκρανία «παρόλο που δεκάδες άμαχοι βρίσκονταν εκεί».

«Έτσι διεξάγει πόλεμο η Ρωσία – Σούτζα, περιφέρεια του Κουρσκ, ρωσικό έδαφος, ένα οικοτροφείο με αμάχους που ετοιμάζονταν για να απομακρυνθούν», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά στο X.

«Μια ρωσική αεροπορική βόμβα. Κατέστρεψαν το κτίριο παρόλο που ήταν εκεί δεκάδες άμαχοι … Έτσι διεξήγαγε η Ρωσία τον πόλεμο εναντίον της Τσετσενίας πριν από δεκαετίες. Σκότωσαν Σύρους με τον ίδιο τρόπο. Ρωσικές βόμβες καταστρέφουν ουκρανικά σπίτια με τον ίδιο τρόπο».

This is how Russia wages war—Sudzha, Kursk region, Russian territory, a boarding school with civilians preparing to evacuate. A Russian aerial bomb. They destroyed the building even though dozens of civilians were there.

This is how Russia waged war against Chechnya decades ago.… pic.twitter.com/MG4MVhcumS

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2025