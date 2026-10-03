Η ηγεσία της Ουκρανίας προσανατολίζεται σε μαζικά πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων, ως άμεση απάντηση στη νέα, πιο επιθετική στρατηγική βομβαρδισμών της Μόσχας. Η κίνηση αυτή δρομολογείται σε πείσμα των πρόσφατων πιέσεων του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τις οποίες ζητούσε να παραμείνουν στο απυρόβλητο οι ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, οι υπηρεσίες πληροφοριών του Κιέβου έχουν ανακαλύψει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει εγκρίνει ένα αναθεωρημένο δόγμα επιθέσεων. Το σχέδιο αυτό προβλέπει τη δραστική διεύρυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον μη στρατιωτικών στόχων ενόψει του επερχόμενου χειμώνα.

Στο στόχαστρο άμαχοι και κρίσιμες υποδομές

Ο Ουκρανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε το περιεχόμενο των εγγράφων, τονίζοντας ότι νομιμοποιούν ρωσικά χτυπήματα σε δίκτυα εφοδιασμού, καίριες υποδομές, οδικές αρτηρίες, ακόμα και σε νοσοκομεία ή σχολεία. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο απώτερος σκοπός αυτής της τακτικής είναι να τρομοκρατηθεί ο άμαχος πληθυσμός και να εξαναγκαστεί σε μαζική φυγή, ιδιαίτερα από την πρωτεύουσα.

Την ίδια στιγμή, το Κρεμλίνο εξέδωσε οδηγία καλώντας τους ξένους πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από το Κίεβο. Παράλληλα, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προανήγγειλε μπαράζ συστηματικών επιθέσεων, χαρακτηρίζοντάς τις ως αντίποινα για τις ουκρανικές στρατιωτικές ενέργειες των περασμένων μηνών.

Η επιχείρηση «Βιβάλντι» και το διπλωματικό παρασκήνιο

Στο ανατολικό μέτωπο, η ουκρανική αντεπίθεση που φέρει την κωδική ονομασία «Βιβάλντι» συνεχίζεται. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι δυνάμεις του έχουν ήδη ανακαταλάβει περίπου 140 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιοχή του Ντονμπάς. Πρόκειται για μια γεωγραφική ζώνη, την οποία η Ρωσία θεωρεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση ελέγχου προκειμένου να συναινέσει σε οποιαδήποτε συνθήκη ειρήνης.

Στο διπλωματικό πεδίο, η Ουάσιγκτον επιχείρησε πρόσφατα να επαναφέρει στο τραπέζι τις διαπραγματεύσεις για τη λήξη του τετραετούς πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία να απέχει από επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, υπό τον φόβο ότι τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να εκτινάξουν τις παγκόσμιες τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, η ουκρανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει λάβει καμία απολύτως ένδειξη από τη Μόσχα που να υποδηλώνει ειλικρινή πρόθεση για ειρήνευση ή για αποχή από επιθέσεις σε ενεργειακά δίκτυα.

Αλλαγή τακτικής από το Κίεβο

Η κατάσταση γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα παραμένει ασφυκτική. Την τελευταία εβδομάδα, το Κίεβο σφυροκοπείται αδιάκοπα από ρωσικά drones και πυραύλους που στοχεύουν στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών. Ανησυχητική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι η Ρωσία έβαλε για πρώτη φορά στο στόχαστρο τις γέφυρες του ποταμού Δνείπερου, οι οποίες ενώνουν τα δύο τμήματα της πόλης.

Αντιδρώντας στη νέα ρωσική επιθετικότητα, το Κίεβο προετοιμάζει τη δική του σκληρή απάντηση. «Πρέπει να απαντήσουμε αναλόγως. Θα χτυπήσουμε πρώτα τα διυλιστήρια πετρελαίου, δηλαδή αυτό που χρηματοδοτεί τον πόλεμό τους», διεμήνυσε ο Ζελένσκι. Υπογράμμισε, ωστόσο, μια θεμελιώδη ηθική διαφοροποίηση από τη ρωσική τακτική, διαβεβαιώνοντας κατηγορηματικά ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να στρέψει τα όπλα της εναντίον κανενός πολιτικού στόχου.