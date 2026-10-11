Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Κυριακή ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει στη διοργάνωση εκλογών στη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα συμφωνήσει σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, διάρκειας 60 ημερών.

Η τοποθέτησή του ήρθε ως απάντηση στις πρόσφατες επικριτικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε επαναφέρει δημόσια το ζήτημα της ουκρανικής ηγεσίας και της διεξαγωγής εκλογών εν μέσω πολέμου.

Μιλώντας στην εκπομπή «This Week» του ABC, ο Ζελένσκι επιχείρησε να συνδέσει ευθέως το θέμα των εκλογών με την ασφάλεια στη χώρα και τη διακοπή των εχθροπραξιών.

«Πείτε στον Πούτιν να μας δώσει δύο μήνες, 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης του πυρός, 60 ημέρες, και θα διοργανώσουμε εκλογές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η προϋπόθεση που θέτει το Κίεβο

Με τη δήλωσή του, ο Ουκρανός Πρόεδρος ξεκαθαρίζει ότι το Κίεβο δεν απορρίπτει το ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες, αλλά θεωρεί απαραίτητο να προηγηθεί μια περίοδος χωρίς επιθέσεις και στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει ότι η διοργάνωση μιας εθνικής εκλογικής διαδικασίας εν μέσω ενεργού πολέμου δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και πρακτικής εφαρμογής, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπου εκατομμύρια πολίτες έχουν μετακινηθεί στο εσωτερικό ή έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος της επικράτειας παραμένει υπό ρωσικό έλεγχο, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται σε αρκετά μέτωπα.

Απάντηση στις πιέσεις Τραμπ

Η νέα δήλωση του Ζελένσκι έρχεται μετά την έντονη κριτική που του άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος έχασε ευκαιρίες για να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο να δηλώσει ότι θεωρεί πως η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει σε συμφωνία με τη Μόσχα.

Η απάντηση Ζελένσκι φαίνεται να επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος της συζήτησης στη Ρωσία, θέτοντας ως βασικό όρο για οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία μια δίμηνη, πλήρη παύση των εχθροπραξιών.

Το ζήτημα των εκλογών στη διάρκεια του πολέμου

Το θέμα των εκλογών στην Ουκρανία έχει επανέλθει αρκετές φορές στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Η ουκρανική κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι οι συνθήκες του πολέμου δυσκολεύουν σημαντικά τη διεξαγωγή μιας ασφαλούς και καθολικής ψηφοφορίας, καθώς θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή στρατιωτών, προσφύγων και πολιτών που βρίσκονται σε περιοχές κοντά στις γραμμές των μαχών.

Η πρόταση Ζελένσκι για 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης του πυρός εισάγει πλέον ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ουκρανία να οργανώσει την εκλογική διαδικασία.

Το ερώτημα μεταφέρεται έτσι στη Μόσχα και στο κατά πόσο ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα ήταν διατεθειμένος να αποδεχθεί μια τόσο εκτεταμένη και καθολική παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.