Νυχτερινά πλήγματα σε ρωσική πετρελαϊκή εγκατάσταση στη περιφέρεια Γιάροσλαβ και στο εργοστάσιο χημικών Azot στη Τούλα πραγματοποίησε η Ουκρανία, σύμφωνα με ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο X.

Στην ανάρτησή του ανέφερε ότι το εργοστάσιο Azot παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρωσική παραγωγή εκρηκτικών.

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Ο Ζελένσκι γνωστοποίησε επίσης ότι Ουκρανικές επιθέσεις δέχτηκε και το δίκτυο επιμελητείας του ρωσικού στρατού σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας , στα πλαίσια ενός σχεδίου για πραγματοποίηση πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας.

Επισημαίνει ότι το σχέδιο αυτό έρχεται ως απάντηση της Ουκρανίας στην άρνηση της Ρωσίας να τερματίσει τον πόλεμο.

«Προσφέραμε στην ηγεσία της Ρωσίας όλες τις πιθανές μορφές διαπραγματεύσεων, και η απάντηση ήταν μόνο η συνέχιση της επιθετικότητας και οι προσπάθειες επέκτασής της. Λογικά, ο πόλεμος επιστρέφει εκεί από όπου προήλθε» ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο X: