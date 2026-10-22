Σαφές μήνυμα προς τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει σε περαιτέρω χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι διαφωνίες του με την Ουάσινγκτον δεν έχουν προσωπικό χαρακτήρα.

Σε συνέντευξή του στο CNN από το Κίεβο, ο Ουκρανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι τυχόν οικονομική διευκόλυνση της Μόσχας θα ενισχύσει τη θέση του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για προσωρινό «πάγωμα» των γραμμών του μετώπου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να εκχωρήσει εδάφη ούτε να αναγνωρίσει τη ρωσική κυριαρχία στις κατεχόμενες περιοχές.

«Δεν είναι προσωπικό» – Το μήνυμα Ζελένσκι στον Τραμπ για τις κυρώσεις

Οι σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου έχουν δοκιμαστεί τις τελευταίες εβδομάδες, στον απόηχο των ανακοινώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία αγοράς ρωσικών καυσίμων και της απόφασής του να άρει ορισμένες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας. Οι ενέργειες αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις τόσο στο Κίεβο, όσο και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Παρότι ο Ζελένσκι είχε προηγουμένως αναφέρει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται «στη λάθος πλευρά της Ιστορίας», στη νέα του συνέντευξη στο CNN επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, εστιάζοντας στην ουσία της στρατηγικής απέναντι στο Κρεμλίνο:

«Η στάση μου απέναντι στον Πούτιν είναι απολύτως ξεκάθαρη. Πιστεύω ότι αν άρουμε τις κυρώσεις, θα τον κάνουμε ισχυρότερο. Δεν πρόκειται για κάτι προσωπικό ανάμεσα σε εμένα και τον Πρόεδρο Τραμπ. Φυσικά και είμαι αντίθετος σε οποιαδήποτε άρση των κυρώσεων», δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Οι διπλωματικές επαφές Γουίτκοφ και η καχυποψία για τις προθέσεις του Πούτιν

Οι δηλώσεις του Ουκρανού ηγέτη πραγματοποιούνται ενώ η αμερικανική πλευρά εντείνει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διαρκεί πλέον περίπου τεσσεράμισι χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό:

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ , πραγματοποίησε τρίωρη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη, μία ημέρα μετά τις συνομιλίες του με τον Ζελένσκι στο Όσλο.

Ο Γουίτκοφ χαρακτήρισε τον Ρώσο Πρόεδρο «ανθρωπιστή» λόγω της απελευθέρωσης του 74χρονου Αμερικανού κρατουμένου Στίβεν Χάμπαρντ, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός για τις πραγματικές προθέσεις της Μόσχας, σημειώνοντας ότι ενώ η συνάντησή του με τον Γουίτκοφ στη Νορβηγία ήταν παραγωγική, ο Ρώσος Πρόεδρος δεν επιδιώκει ειλικρινά την ειρήνη:

«Ο Πούτιν παίζει. Είναι παίκτης. Είναι κρίμα, γιατί παίζει με τις ζωές άλλων ανθρώπων και, φυσικά, δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο», ανέφερε ο Ζελένσκι, συμπληρώνοντας: «Αυτό που θέλουμε από τους εταίρους μας είναι να μην του δώσουν τη δυνατότητα να γίνει ισχυρότερος και να μας διαλύσει».

Ανοιχτός σε «πάγωμα» του μετώπου, αλλά χωρίς εκχώρηση εδαφών

Στο κρίσιμο ζήτημα των διαπραγματεύσεων και των εδαφικών διεκδικήσεων της Μόσχας, ο Ουκρανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παγώματος των σημερινών γραμμών του μετώπου ως πρώτο βήμα για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου.

Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη που ελέγχει ούτε να αναγνωρίσει νομικά ή επίσημα τη ρωσική κυριαρχία στις κατεχόμενες περιοχές:

«Η γη μας είναι πολύ σημαντική, γιατί αφορά ανθρώπους. Δεν είναι θέμα χιλιομέτρων. Πολλοί άνθρωποι πέθαναν υπερασπιζόμενοι αυτή τη γη, την ανεξαρτησία μας και τη χώρα μας», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Πρόσθεσε δε με νόημα:

«Κανείς δεν πρόκειται να αναγνωρίσει αυτές τις προσωρινά κατεχόμενες περιοχές ως ρωσικά εδάφη και πιστεύω ότι η Ρωσία το καταλαβαίνει. Είναι κρίμα αν κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα».

Συνοψίζοντας τη γραμμή του Κιέβου προς τους διεθνείς συμμάχους, ο Ουκρανός Πρόεδρος συμπύκνωσε τα αιτήματα της χώρας του σε δύο βασικούς άξονες: «να μη χαλαρώσουν οι κυρώσεις σε βάρος του Πούτιν και να μας δώσουν καλύτερους πυραύλους».