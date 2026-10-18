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Στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων βρέθηκαν εκ νέου οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, με το Κίεβο να καταγράφει δεκάδες πλήγματα μέσα στις τελευταίες ημέρες.
Την είδηση γνωστοποίησε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνδέοντας χρονικά τις επιθέσεις με τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί παύσης των χτυπημάτων στις ενεργειακές δικτυακές εγκαταστάσεις.
«Από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την ενεργειακή εκεχειρία πριν από μία εβδομάδα, η Ρωσία έχει σκοπίμως επιτεθεί στους τομείς ενέργειας, πετρελαίου και αερίου της Ουκρανίας 76 φορές», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, προσθέτοντας ότι τα τελευταία πλήγματα σημειώθηκαν στις περιφέρειες Βινίτσια, Ζίτομιρ, Χμελνίτσκι και Οδησσού.
Το Κίεβο και η Μόσχα δεν έχουν επιβεβαιώσει την ανακοινωθείσα από τον Τραμπ συμφωνία εκεχειρίας.