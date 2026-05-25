Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησε ότι οι συζητήσεις με την Ουάσιγκτον αναφορικά με την επέκταση της παραγωγής συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας έχουν επιβραδυνθεί για σημαντικό χρονικό διάστημα, γεγονός που αναγκάζει το Κίεβο να εντείνει τις διπλωματικές και τεχνικές προσπάθειες με τους Ευρωπαίους εταίρους του.

Στόχος της ουκρανικής πλευράς είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου, ώστε να καταστεί δυνατή η εγχώρια παραγωγή αντιβαλλιστικών συστημάτων σε επαρκείς ποσότητες για την κάλυψη των πιεστικών αναγκών του μετώπου.

«Δυστυχώς, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος για μεγάλο χρονικό διάστημα με την Αμερική σχετικά με την επέκταση της παραγωγής αντιβαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε. «Προσπαθούμε να επιταχύνουμε αυτό το έργο στην Ευρώπη, την παραγωγή δικών μας αντιβαλλιστικών συστημάτων στην ήπειρο, σε επαρκείς ποσότητες», συμπλήρωσε.

Ο Ζελένσκι διευκρίνισε πως το Κίεβο εξακολουθεί να συνομιλεί με την Ουάσιγκτον για το πώς μπορεί να βοηθήσει την Ουκρανία, εξαίροντας τον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της χώρας του.