Δύο Κινέζοι στρατιωτικοί συνελήφθησαν ενώ πολεμούσαν στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας πολέμησαν με έξι Κινέζους στρατιώτες, ενώ δύο από αυτούς πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Ο ίδιος έδωσε εντολή σε Ουκρανούς αξιωματούχους να ζητήσουν εξηγήσεις από το Πεκίνο.

Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει πληροφορίες ότι υπάρχουν «πολλοί περισσότεροι» Κινέζοι πολίτες μεταξύ των ρωσικών δυνάμεων.

Οι Ουκρανικές δυνάμεις ανάρτησαν βίντεο με τους Κινέζους αιχμάλωτους:

Chinese citizens fighting for Russia in Ukraine, now captured by Ukrainian Army.

