Σημαντικές εξελίξεις προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφορικά με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων στη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα, η οποία έχει αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο στις συνομιλίες με τη Ρωσία, αναμένεται να πραγματοποιήσει άμεσα επισκέψεις τόσο στο Κίεβο, όσο και στη Μόσχα.

«Υπάρχουν προκαταρκτικές ημερομηνίες. Αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού Προέδρου εδώ στο Κίεβο», είπε στο νυχτερινό διάγγελμά του.

«Θα υπάρξει μια συνάντηση μαζί τους στη Μόσχα και στο Κίεβο. Αναμένουμε μια συνάντηση μαζί τους τις επόμενες ημέρες. Είναι πολύ σημαντικό», πρόσθεσε.