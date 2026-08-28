Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 drones μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας την ημέρα, από περίπου 300 που είναι επί του παρόντος.

«Πρέπει να γίνουν περισσότερες: υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα εκπληρώσουμε αυτό το καθήκον», είπε στην απογευματινή ομιλία του.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Κίεβο για σειρά συναντήσεων που είχαν στη Μόσχα πριν από μερικές μέρες.

«Σήμερα ενημερωθήκαμε από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τις συναντήσεις στη Μόσχα που πραγματοποιήθηκαν αυτές τις ημέρες. Υπήρξαν αρκετές συναντήσεις εκεί», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram, χωρίς να αναφερθεί λεπτομερώς στο ποιοι συμμετείχαν στις συναντήσεις.

«Τους ευχαριστώ για την ενημέρωση και για τον απαραίτητο τόνο της συζήτησης με τη Ρωσία», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, και πάλι χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: Reuters