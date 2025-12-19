Όταν η πολιτική συναντάει την ΑΙ και τα Χριστούγεννα το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό. Ένα χιουμοριστικό βίντεο σαρώνει τις τελευταίες ώρες το διαδίκτυο, μετά το δάνειο των Ευρωπαίων στον ουκρανό πρόεδρο. Στο βίντεο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν είναι απλώς ο πρόεδρος της Ουκρανίας, αλλλά είναι το… Θείο Βρέφος.

Είναι ο μικρός «Ιησούς», και αναστατώνει τη «Φάτνη». Από πάνω του στέκονται η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως «Μαρία Μαγδαληνή» και ο Όλαφ Σολτς ως «Ιωσήφ». Από το σκηνικό δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Μάγοι με τα δώρα τους, που δεν είναι άλλοι από τους Μακρόν και Στάρμερ.

Ο μικρός Ζελένσκι αρχίζει να κλαίει. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο ρόλο της μητέρας του δηλαδή της «Μαρίας», του δίνει το μπιμπερό με το γάλα. Όμως το «Θείο Βρέφος» δε σταματάει να κλαίει. Τότε τι κάνει η «Μητέρα» Ούρσουλα για να το ηρεμήσει; Του δείχνει κάτι στο οποίο ο Ζελένσκι δε μπορεί να αντισταθεί. Ένα 100ευρω! Το μωρό σταματάει το κλάμα και βάζει τα γέλια. Όλοι τότε αρχίζουν να χαμογελούν…

Δείτε το βίντεο