Τους τελευταίους μήνες, Ρωσία και Ουκρανία έχουν εντείνει τα πλήγματα μεγάλης εμβέλειας. Ο ουκρανικός στρατός πραγματοποιεί επιδρομές σε υποδομές στη Ρωσία, κυρίως σε εγκαταστάσεις ενέργειας και εφοδιασμού, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν ουκρανικές πόλεις σχεδόν κάθε νύχτα.

Μετά τις νυχτερινές επιθέσεις στο Κίεβο, ο Ζελένσκι εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι παραδόσεις συστημάτων αντιβαλλιστικής άμυνας έχουν «μειωθεί σημαντικά».

Τουλάχιστον δέκα εκρήξεις ακούστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα. Νωρίτερα, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε σημάνει συναγερμό, προειδοποιώντας για εισερχόμενους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

«Οι παραδόσεις συστημάτων αντιβαλλιστικής άμυνας από τους εταίρους μας έχουν μειωθεί σημαντικά φέτος», ανέφερε με λύπη ο Ουκρανός πρόεδρος στο Telegram, επισημαίνοντας ότι το Κίεβο απέτυχε να καταρρίψει έστω και έναν ρωσικό πύραυλο κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης που είχε στόχο την περιοχή της πρωτεύουσας.

«Ο αριθμός των διαθέσιμων πυραύλων αεράμυνας έχει υποχωρήσει στο ένα τρίτο του επιπέδου του 2025. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για το φετινό καλοκαίρι, αλλά και για ολόκληρο το πρώτο εξάμηνο του 2026», πρόσθεσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι οι εταίροι της Ουκρανίας «διαθέτουν αυτούς τους πυραύλους» και ζήτησε τη λήψη «των απαραίτητων πολιτικών αποφάσεων σχετικά με τον εφοδιασμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών παραγωγής».

«Αυτό θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική στήριξη όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στις παγκόσμιες προσπάθειες για την προστασία ανθρώπινων ζωών», συμπλήρωσε.

Ουκρανική επίθεση με drone σε εργοστάσιο στην Ουφά

Από την άλλη πλευρά, νέα ουκρανική επίθεση «κατά των εγκαταστάσεών μας» αποκρούστηκε, ανακοίνωσε την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Telegram ο κυβερνήτης του Μπασκορτοστάν, Ράντι Χαμπίροφ, σημειώνοντας ότι «συντρίμμια drone έπεσαν στη βιομηχανική ζώνη της Ουφά».

«Αυτήν τη στιγμή κατασβήνεται πυρκαγιά στο σημείο», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες».

Ωστόσο, ο κ. Χαμπίροφ δήλωσε ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» για την ποιότητα του αέρα στην περιοχή, απορρίπτοντας τις —όπως τις χαρακτήρισε— «ψευδείς αναφορές που υποστηρίζουν ότι ο αέρας στην Ουφά έχει μολυνθεί εξαιτίας αυτού του συμβάντος».