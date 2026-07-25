Διεύρυνση των στρατιωτικών της επιχειρήσεων σε μεγάλο βάθος εντός της ρωσικής επικράτειας, ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, η οποία συνοδευόταν από οπτικοακουστικό υλικό, ο Ουκρανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια σειρά από αποτελεσματικά χτυπήματα μακράς εμβέλειας, υπογραμμίζοντας ότι οι δυνάμεις της χώρας του συνεχίζουν να απαντούν έμπρακτα στις επιθέσεις της Μόσχας.

Ukraine continues applying long‑range sanctions in response to Russian strikes. Last night, the warriors of our Defense Forces hit targets across different regions of Russia that are fueling this war. Once again, a plant in Kirov was struck – the one supplying components for the… pic.twitter.com/D0Z6bFRiww — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 25, 2026

Στο στόχαστρο οι θαλάσσιες οδοί και η Κασπία

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα πλήγματα στην περιοχή της Κασπίας Θάλασσας. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ουκρανικές δυνάμεις πέτυχαν καίρια χτυπήματα σε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο, καθώς και σε εμπορικά σκάφη που εμπλέκονται στη μεταφορά πολεμικού υλικού από το Ιράν.

Παράλληλα, η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) διευκρίνισε μέσω Telegram ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν τα φορτηγά πλοία «Port Olya 2» και «Begey», τα οποία φέρεται να μετέφεραν στρατιωτικό εξοπλισμό, καθώς και η θαλάσσια πετρελαϊκή πλατφόρμα «Filanovsky» της Lukoil.

Χτυπήματα σε βιομηχανικές και ενεργειακές υποδομές

Εκτός από τα ναυτικά αμυντικά πλήγματα, οι επιθέσεις επεκτάθηκαν σε στρατηγικές υποδομές που υποστηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή:

Κίροφ: Στοχεύθηκε εκ νέου εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων αμυντικού υλικού, σε απόσταση περίπου 1.200 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Τιουμέν: Πλήγμα δέχθηκε τοπικό διυλιστήριο πετρελαίου.

Αικατερινούπολη: Στοχοποιήθηκε κεντρική εγκατάσταση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).

Ροστόφ: Χτυπήθηκαν αποθήκες αποθεματοποίησης καυσίμων και λιπαντικών.

Όπως επεσήμανε ο Ουκρανός Πρόεδρος, η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην αποδυνάμωση των πόρων που τροφοδοτούν τις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του λαού της Ουκρανίας.