Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι είναι καλό που η Ουκρανία βρίσκεται σε διάλογο με τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών και σημείωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το επιτελείο Τραμπ «μας ακούει».

«Σήμερα, συνεχίζονται οι συνομιλίες στην Ελβετία. Στην πράξη, οι ομάδες θα δουλέψουν κατά τη διάρκεια της νύχτας και θα υπάρξουν και άλλες πληροφορίες», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο καθημερινό, βραδινό του μήνυμα.

Ο Ρούμπιο έκανε λόγο για «τρομερή πρόοδο»

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας «πολύ σύντομα», έπειτα από μία ημέρα συνομιλιών στη Γενεύη με τις ουκρανούς και ευρωπαίους αξιωματούχους.

«Κάναμε τρομερή πρόοδο εδώ… έχουμε ένα βασικό κείμενο… και κατά συνέπεια είμαι πολύ αισιόδοξος» δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τα αμφιλεγόμενα σημεία του σχεδίου και το καταφέραμε σήμερα», πρόσθεσε. «Υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει».

Ορισμένα από τα εκκρεμή θέματα αφορούν το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρίνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ενώ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία είπε ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί.

«Πρέπει αυτό να το μεταφέρουμε στη ρωσική πλευρά… πρέπει να συμφωνήσουν μ’ αυτό», είπε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε αισιόδοξος ότι «κάτι μπορεί να καταφέρουμε εδώ». «Κανένα από τα θέματα που δεν έχουν αποφασιστεί δεν είναι ανυπέρβλητο».

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ