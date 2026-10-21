Υπέρ της διεξαγωγής μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ Κιέβου, Μόσχας και Ουάσινγκτον «όσο το δυνατόν συντομότερα» τάχθηκε την Τετάρτη (21/10) ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η τοποθέτηση του Ουκρανού ηγέτη ακολούθησε τη σχετική ανακοίνωση του Κρεμλίνου για τη ετοιμότητα της Ρωσίας να συμμετάσχει στις συνομιλίες.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε τις επαφές του με την αμερικανική πλευρά μετά την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η συνάντηση των τεχνικών ομάδων θα πραγματοποιηθεί όχι αργότερα από τις αρχές Νοεμβρίου για τη συζήτηση ειρηνευτικών προτάσεων.

Η δήλωση Ζελένσκι για την τριμερή συνάντηση

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογράμμισε τη βούληση του Κιέβου για άμεση έναρξη των συνομιλιών, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Μάθαμε ότι η Ρωσία τάσσεται υπέρ μιας τριμερούς συνάντησης στο επίπεδο των ομάδων μας. Η αμερικανική πλευρά προτείνει τη διοργάνωση μιας τέτοιας συνάντησης το συντομότερο δυνατό. Εμείς είμαστε υπέρ».

Οι διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ και το χρονοδιάγραμμα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι είχε συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου, Στιβ Γουίτκοφ, στη Ρωσία, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη.

Όσον αφορά τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα της πρωτοβουλίας, η Ουκρανία ελπίζει η συνάντηση να πραγματοποιηθεί κατά προτίμηση όχι αργότερα από τις αρχές Νοεμβρίου. Η συνάντηση αναμένεται να διεξαχθεί αρχικά σε επίπεδο τεχνικών ομάδων, ενώ στο τραπέζι θα τεθούν οι προτάσεις για την ειρήνη και θα διερευνηθούν οι προϋποθέσεις για μια πιθανή σύνοδο κορυφής των ηγετών.