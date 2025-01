Μία πρωτοφανής υπόθεση απαγωγής νεογέννητου θορύβησε την Ιταλία, ευτυχώς με αίσιο τέλος για το βρέφος και τη μητέρα του.

Όλα συνέβησαν σε μαιευτήριο της πόλης Κοζέντσα, στην Καλαβρία της Κάτω Ιταλίας, όπου μια Ιταλίδα 53 ετών προσποιήθηκε την νοσοκόμα και ζήτησε από λεχώνα, η οποία είχε γεννήσει το κοριτσάκι πριν από μόλις μια ημέρα, να της το δώσει για λίγα λεπτά ώστε να του αλλάξει την πάνα και να το πάει στον παιδίατρο για επίσκεψη.

#Sofia è tornata tra le braccia di mamma e papà, protetta dai poliziotti della questura di Cosenza. Era stata rapita ieri in Ospedale. Squadra mobile e Volanti l’hanno cercata senza sosta e in poche ore l’hanno riportata al sicuro a casa, arrestando i rapitori. #essercisempre pic.twitter.com/SfuSIfpMBQ

Η δήθεν νοσοκόμα, έχοντας το πρόσωπο καλυμμένο με μάσκα και με τα μαλλιά της, απομακρύνθηκε με το μωρό. Σε διπλανό διάδρομο του μαιευτηρίου την περίμενε ο Σενεγαλέζος σύντροφός της.

Έβαλαν το νεογέννητο σε καροτσάκι, το οποίο είχαν φέρει από το σπίτι τους, και εξαφανίσθηκαν.

Έπειτα από λίγα λεπτά, όταν η μέχρι τότε ανυποψίαστη 27χρονη μητέρα κατάλαβε τι είχε συμβεί, σημάνθηκε συναγερμός, με μπλόκα της αστυνομίας και των καραμπινιέρων σε όλες τις οδικές αρτηρίες που οδηγούν στην Κοζέντσα.

Χάρη σε κάμερες ασφαλείας, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το ζευγάρι, το οποίο ζει σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από το μαιευτήριο.

Il nostro sentito ringraziamento agli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Cosenza per aver ritrovato e riportato ai genitori la neonata rapita in ospedale. Un plauso ai nostri uomini e donne in divisa per lo straordinario lavoro di squadra e di ricerca.

Un… pic.twitter.com/gXz2T5lV7q

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 22, 2025