Ένα ζευγάρι από το Μιζούρι έσωσε τη ζωή ενός νεαρού κοριτσιού που παραλίγο να χάσει την ζωή του πάνω σε ένα τρενάκι του λούνα πάρκ.

Ο Κρις και η Κάσι Έβινς αποφάσισαν στις 11 Οκτωβρίου να κάνουν βόλτα με το τρενάκι του λούνα παρκ Worlds of Fun στο Κάνσας Σίτι και σίγουρα δεν περίμεναν αυτό που ακολούθησε.

«Μπαίνουμε στο τρενάκι και στον πρώτο κιόλας λόφο, το κορίτσι που καθόταν από πίσω από τη γυναίκα μου βγάζει αυτή την ανατριχιαστική κραυγή που δεν έχω ξανακούσει», είπε ο Κρις Έβινς.

Ο Κρις συνέχισε λέγοντας ότι το ζευγάρι υπέθεσε ότι είναι η πρώτη φορά που η μικρή ανεβαίνει σε ένα τέτοιο τρενάκι και ότι απλά φοβήθηκε.

Κλάσματα δευτερολέπτων πέρασαν και το κορίτσι φώναξε ότι της είχε λυθεί η ζώνη ασφαλείας.

«Μου λύθηκε η ζώνη ασφαλείας, φώναξε», θυμήθηκε ο κ. Έβινς.

Χωρίς δισταγμό, το ζευγάρι ανέλαβε δράση, απλώνοντας τα χέρια τους πίσω, δημιουργώντας ένα «πλέγμα» ασφαλείας μπροστά από το κορίτσι. Να σημειωθεί ότι το τρένο πήγαινεμε 112 χλμ/ώρα.

«Είχα βάλει το χέρι μου κάτω από την μπάρα ασφαλείας της, η οποία είχε ένα αρκετά μεγάλο κενό. Έβαλα το χέρι μου, δηλαδή, κάτω από την μπάρα και την άρπαξα από τον καρπό. Η γυναίκα μου πιέζε προς τα κάτω με τα πόδια της», είπε ο κ. Έβινς.

Το ζευγάρι επισκέπτεται τακτικά το λούνα παρκ και γνωρίζει πολύ καλά την διαδρομή οπότε ήταν σε θέση να προβλέψει τις στροφές και τους λόφους της διαδρομής.

«Καθώς ανεβαίναμε σε κάθε λόφο συνειδητοποίησα ότι αυτό θα την σήκωνε από τη θέση της. Έτσι, άλλαξα κάπως τις θέσεις μας, αντί να την κρατάω, για να πιέζω όλο της το σώμα προς τα κάτω ώστε να μην φύγει από το κάθισμα», τόνισε ο κ. Έβινς.

Το ζευγάρι κατάφερε να κρατήσει το κορίτσι ασφαλές μέχρι να τελειώσει η διαδρομή.

Μια φωτογραφία που τραβήχτηκε από την κάμερα του τρένου έδειχνε το τρομοκρατημένο κορίτσι να ουρλιάζει για τη ζωή της.

Μετά το τέλος της διαδρομής, μέσα στο χάος που επικράτησε, το ζευγάρι δεν πρόλαβε να μιλήσει με τη μικρή ή την οικογένειά της. «Ευτυχώς είναι καλά. Θα μπορούσε να έχει διαφορετική κατάληξη», δήλωσε.

Δείτε βίντεο:

Το πάρκο Worlds of Fun ανέφερε ότι το τρενάκι Mamba τέθηκε άμεσα εκτός λειτουργίας μετά το περιστατικό και υποβλήθηκε σε ενδελεχή έλεγχο ασφαλείας. Το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας του Μιζούρι επιβεβαίωσε ότι το Mamba είχε ελεγχθεί στις 25 Απριλίου, ωστόσο ένας έκτακτος έλεγχος στις 30 Οκτωβρίου οδήγησε σε προσωρινό κλείσιμο.

Οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν το περιστατικό, ενώ το ζευγάρι παραμένει για πολλούς οι απρόσμενοι ήρωες που απέτρεψαν μια ανείπωτη τραγωδία.

Πηγή: New York Post