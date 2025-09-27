Με μια ασυνήθιστη υπόθεση συζυγικής διαφωνίας είναι αντιμέτωπο ένα οικογενειακό δικαστήριο στην πόλη Μποπάλ της Ινδίας.

Ένα ζευγάρι που παντρεύτηκε πριν από λιγότερο από ένα χρόνο ζητά τώρα διαζύγιο, επειδή ο σκύλος και η γάτα τους δεν τα πάνε καλά.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2024, υποβλήθηκε σε δικαστική συμβουλευτική και έχει καταθέσει αίτηση διαζυγίου, δήλωσαν σύμβουλοι γάμου στους οποίους απευθύνθηκαν, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο σύζυγος επαγγελματίας πληροφορικής που εργάζεται από το σπίτι, και η σύζυγός τουπου εργάζεται στην πόλη, αρχικά συνδέθηκαν μέσω της αγάπης τους για τα ζώα, σύμφωνα με το NDTV.

Αλλά αυτό που κάποτε τους ένωνε έχει πλέον γίνει το κεντρικό σημείο της διαμάχης.

Σύμφωνα με τη σύζυγο, ο σκύλος «γαβγίζει συνεχώς στη γάτα της, αφήνοντάς την φοβισμένη και αγχωμένη, μερικές φορές μάλιστα αρνούμενη να φάει», ανέφερε η India Today.

Ο σύζυγος αντέτεινε ότι, πριν από τον γάμο, είχαν συμφωνήσει ότι η σύζυγος δεν θα έφερνε όλα τα κατοικίδιά της μαζί της.

«Παρά ταύτα, έφερε τη γάτα της από το πατρικό της σπίτι», φέρεται να είπε στους συμβούλους, προσθέτοντας ότι η γάτα τώρα περιφέρεται κοντά στο ενυδρείο του σπιτιού και προκαλεί περαιτέρω προβλήματα.

Σύμφωνα με την India Today, ο σύζυγος είπε ότι η γάτα «έχει επίσης γίνει βίαιη προς τον σκύλο πολλές φορές».

Όλες οι προσπάθειες διαμεσολάβησης έχουν αποτύχει. Και οι δύο οικογένειες έχουν παρέμβει και έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές συνεδρίες συμβουλευτικής στο δικαστήριο, αλλά κανένας από τους δύο συζύγους δεν είναι διατεθειμένος να αποχωριστεί το κατοικίδιό του.