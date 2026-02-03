Ο Μπιλ Κλίντον θα είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά τον Τζέραλντ Φορντ το 1983, που θα καταθέσει ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου, καθώς συμφώνησε μαζί με την σύζυγό του Χίλαρι να εμφανιστούν στην υπό εξέλιξη έρευνα για τον εκλιπόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν.

Την παραπάνω εξέλιξη γνωστοποίησε την Δευτέρα (2/2) ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του ζεύγους Κλίντον, Άνχελ Ουρένα στο X.

