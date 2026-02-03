Ο Μπιλ Κλίντον θα είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά τον Τζέραλντ Φορντ το 1983, που θα καταθέσει ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου, καθώς συμφώνησε μαζί με την σύζυγό του Χίλαρι να εμφανιστούν στην υπό εξέλιξη έρευνα για τον εκλιπόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν.
Την παραπάνω εξέλιξη γνωστοποίησε την Δευτέρα (2/2) ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του ζεύγους Κλίντον, Άνχελ Ουρένα στο X.
«Διαπραγματεύτηκαν καλή τη πίστει. Σας είπαν ενόρκως τι γνωρίζουν, αλλά δεν σας νοιάζει. Αλλά ο πρώην Πρόεδρος και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών θα είναι εκεί. Ανυπομονούν να δημιουργήσουν ένα προηγούμενο που θα ισχύει για όλους».
Οι δικηγόροι των Κλίντον δήλωσαν ότι είχαν ήδη παράσχει τις «περιορισμένες πληροφορίες» που είχαν για τον Τζέφρι Επστάιν, ωστόσο η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, ετοιμαζόταν να ψηφίσει για την καταδίκη του ζεύγους Κλίντον σε ποινική δίωξη για περιφρόνηση του δικαστηρίου επειδή αψήφησαν νομικές κλητεύσεις.
Οι Κλίντον είχαν απορρίψει την κλήτευση ως «τίποτα περισσότερο από ένα τέχνασμα για την απόπειρα να τεθούν σε δύσκολη θέση οι πολιτικοί αντίπαλοι, όπως έχει διατάξει ο Πρόεδρος Τραμπ».
Εκπρόσωπος των Κλίντον, δήλωσε όταν δημοσιοποιήθηκαν οι φωτογραφίες ότι ήταν δεκαετίες πριν και ότι ο Κλίντον είχε σταματήσει να σχετίζεται με τον Επστάιν πριν έρθουν στο φως τα εγκλήματά του.
Φωτογραφία του Μπιλ Κλίντον στη βίλα του Τζέφρι Επστάιν