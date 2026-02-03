«Διαπραγματεύτηκαν καλή τη πίστει. Σας είπαν ενόρκως τι γνωρίζουν, αλλά δεν σας νοιάζει. Αλλά ο πρώην Πρόεδρος και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών θα είναι εκεί. Ανυπομονούν να δημιουργήσουν ένα προηγούμενο που θα ισχύει για όλους».

They negotiated in good faith. You did not. They told you under oath what they know, but you don’t care. But the former President and former Secretary of State will be there. They look forward to setting a precedent that applies to everyone. https://t.co/iO67XjNFsT — Angel Ureña (@angelurena) February 2, 2026

Οι δικηγόροι των Κλίντον δήλωσαν ότι είχαν ήδη παράσχει τις «περιορισμένες πληροφορίες» που είχαν για τον Τζέφρι Επστάιν, ωστόσο η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, ετοιμαζόταν να ψηφίσει για την καταδίκη του ζεύγους Κλίντον σε ποινική δίωξη για περιφρόνηση του δικαστηρίου επειδή αψήφησαν νομικές κλητεύσεις.

Οι Κλίντον είχαν απορρίψει την κλήτευση ως «τίποτα περισσότερο από ένα τέχνασμα για την απόπειρα να τεθούν σε δύσκολη θέση οι πολιτικοί αντίπαλοι, όπως έχει διατάξει ο Πρόεδρος Τραμπ».

Εκπρόσωπος των Κλίντον, δήλωσε όταν δημοσιοποιήθηκαν οι φωτογραφίες ότι ήταν δεκαετίες πριν και ότι ο Κλίντον είχε σταματήσει να σχετίζεται με τον Επστάιν πριν έρθουν στο φως τα εγκλήματά του.