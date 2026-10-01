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Ελικόπτερο συνετρίβη χθες (30/9)στην περιοχή Μαροντέρα, στη βορειοανατολική Ζιμπάμπουε, παρασύροντας στον θάνατο τους έξι επιβαίνοντες, όπως ενημέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νικ Μανγκουάνα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 17:00 (τοπική ώρα, 18:00 στην Ελλάδα) και επί τόπου έσπευσαν σωστικά συνεργεία, ανέφερε η αστυνομία.

Σε μήνυμα που κοινοποίησε μέσω της πλατφόρμας Χ, ο Μανγκουάνα διευκρίνισε πως τα θύματα είναι οι δύο πιλότοι και τέσσερις επιβάτες, μεταξύ αυτών ένας επιφανής επιχειρηματίας.

OFFICIAL GOVERNMENT CONFIRMS FATAL HELICOPTER CRASH The Government wishes to confirm that a helicopter crash has occurred, involving one high-profile businessman, three other passengers, and two pilots. Current information indicates that there were no survivors in this… — Nick Mangwana (@nickmangwana) September 30, 2026

Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.