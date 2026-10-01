Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ελικόπτερο συνετρίβη χθες (30/9)στην περιοχή Μαροντέρα, στη βορειοανατολική Ζιμπάμπουε, παρασύροντας στον θάνατο τους έξι επιβαίνοντες, όπως ενημέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νικ Μανγκουάνα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 17:00 (τοπική ώρα, 18:00 στην Ελλάδα) και επί τόπου έσπευσαν σωστικά συνεργεία, ανέφερε η αστυνομία.

Σε μήνυμα που κοινοποίησε μέσω της πλατφόρμας Χ, ο Μανγκουάνα διευκρίνισε πως τα θύματα είναι οι δύο πιλότοι και τέσσερις επιβάτες, μεταξύ αυτών ένας επιφανής επιχειρηματίας.

Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ζιμπάμπουε #νεκροί #Συντριβή ελικοπτέρου