Πορθμείο που μετέφερε 95 ανθρώπους ανατράπηκε την Τρίτη (11/8) στη λίμνη Καρίμπα, στη Ζιμπάμπουε, ανακοίνωσε η αστυνομία, ενώ είναι σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης και απροσδιόριστος αριθμός επιβατών έχει διασωθεί.

Το πλοίο «Mbuya Nehanda», που συνδέει την πόλη της Καρίμπα με αρκετά νησιά και ψαροχώρια στη λίμνη, ανατράπηκε προφανώς λόγω των δυνατών κυμάτων, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το φεριμπότ που «μετέφερε 90 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα ανατράπηκε στη λίμνη Καρίμπα», δήλωσε η αστυνομία στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι σε εξέλιξη και περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω», πρόσθεσε.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι επιβάτες διασώθηκαν αλλά δεν ήταν γνωστός ο ακριβής αριθμός του μέχρι σήμερα το βράδυ.

Η λίμνη Καρίμπα, 300 και πλέον χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Χαράρε, βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ της Ζιμπάμπουε και της Ζάμπιας και αποτελεί τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη στον κόσμο σε όγκο.