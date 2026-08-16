Ο αριθμός των νεκρών από την ανατροπή πλοίου την περασμένη Τρίτη στη λίμνη Καρίμπα στη Ζιμπάμπουε ανέρχεται πλέον σε 68 νεκρούς, ανακοίνωσε το Σάββατο η αστυνομία.

Η αστυνομία «ενημερώνει τους πολίτες της Ζιμπάμπουε και τα αρμόδια μέρη ότι ο αριθμός των νεκρών από το δυστύχημα με το πλοίο Καρίμπα RIDA έχει πλέον αυξηθεί σε 68, μετά την ανάσυρση 22 σορών» σήμερα, τόνισε η αστυνομία.

Το πλοίο ανατράπηκε στις 11 Αυγούστου στη λίμνη Καρίμπα. Οι έρευνες έδειξαν ότι το σκάφος ήταν υπερφορτωμένο όταν βυθίστηκε κατά τη διάρκεια ισχυρών ανέμων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το πλοίο, που μετέφερε τουλάχιστον 119 ενήλικες και απροσδιόριστο αριθμό παιδιών, ανατράπηκε στη υδάτινη αυτή έκταση που χωρίζει τη Ζιμπάμπουε από τη Ζάμπια, αναγκάζοντας τους επιζώντες να καταφύγουν στο κύτος του σκάφους.

Η αστυνομία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά οι περισσότεροι επιβάτες του πλοίου ήταν χωρικοί και ιχθυοπώλες που ζούσαν κοντά στη λίμνη, η οποία αποτελεί τα σύνορα με τη Ζάμπια.

Αξιωματούχοι της Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι 77 άτομα διασώθηκαν από το ναυάγιο.

Μαζί με τους 68 θανάτους, ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων ανέρχεται σε τουλάχιστον 145.

Το πλοίο είχε δυνατότητα μεταφοράς 90 επιβατών σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας.

Η λίμνη Καρίμπα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Χαράρε, αποτελεί τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη σε όγκο υδάτων στον κόσμο.