Ο απολογισμός του ναυαγίου πορθμείου στη λίμνη Καρίμπα αυξήθηκε περαιτέρω σε 92 νεκρούς, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η αστυνομία μετά την περισυλλογή άλλων οκτώ σορών.

Το υπερφορτωμένο επιβατικό πλοίο, το οποίο εκμεταλλευόταν κυβερνητική υπηρεσία στη Ζιμπάμπουε, ανατράπηκε λόγω της κακοκαιρίας και των σφοδρών κυμάτων σε αυτή την τεράστια λίμνη που χωρίζει τη Ζιμπάμπουε από τη Ζάμπια.

“Ο απολογισμός του ναυαγίου του πλοίου που διαχειριζόταν η υπηρεσία ανάπτυξης αγροτικών υποδομών της Καρίμπα (Rida) ανέρχεται πλέον σε 92 νεκρούς, μετά την περισυλλογή οκτώ σορών μέσα στη λίμνη Καρίμπα”, ανακοίνωσε η αστυνομία της Ζιμπάμπουε.

Το πλοίο είχε χωρητικότητα για 90 ​​επιβάτες, σύμφωνα με τις αρχές. Εκτός από τις 92 σορούς που περισυνελέγησαν, 77 άνθρωποι διασώθηκαν τις πρώτες ώρες μετά το ναυάγιο, ανακοίνωσε η τοπική υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Τα δρομολόγια του πλοίου αυτού είναι ζωτικής σημασίας για τις αγροτικές κοινότητες γύρω από τη λίμνη καθώς τη συνδέουν με την ομώνυμη πόλη Καρίμπα.

Οι περισσότερες από τις οικογένειες των θυμάτων, τις οποίες συνάντησε ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης την Πέμπτη στο στάδιο της Καρίμπα, σε απόσταση περίπου 350 χλμ. από την πρωτεύουσα Χαράρε, ζούσαν από το εμπόριο στα απομακρυσμένα χωριά που εξυπηρετούνταν από το φέρι.

Ο υπουργός Τοπικών Συλλογικοτήτων Ντάνιελ Γκάργουε δήλωσε ότι ο πρόεδρος Έμερσον Μνανγκάγκουα διέταξε την αντικατάσταση του φέρι και την επείγουσα επισκευή του δρόμου που συνδέει την πόλη Καρίμπα και την πόλη Σαλάλα, τη σύνδεση αυτή πραγματοποιούσε το πλοίο που βυθίστηκε.