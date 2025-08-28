Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, δήλωσε «σοκαρισμένος» σήμερα από τη νέα μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στο κτήριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ.

🇷🇺🇺🇦 Ukraine | Conflit

🔴 Ce matin, la capitale ukrainienne Kiev a été la cible d’une attaque menée par la Russie.

📍 Une nouvelle escalade dans la guerre en cours.#Ukraine #Russie #KronikInsights pic.twitter.com/AgOOuuI7uV — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) August 28, 2025

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτήριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε ο Κόστα στο Χ.

Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine. My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike. The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo — António Costa (@eucopresident) August 28, 2025

«Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», τόνισε.

Η Πρέσβης της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Μαθέρνοβα διευκρίνισε ότι η διπλωματική αποστολή «υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα» των βομβαρδισμών.

Φωτογραφία που ανάρτησε ο Κόστα, δείχνει το εύρος των ζημιών στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας: κατέρρευσε η οροφή, ενώ έχουν σπάσει και τζάμια. Ωστόσο κανένα μέλος της αποστολής δεν έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Από την πλευρά της η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος σχολίασε στο Χ: «Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον περιοχών όπου βρίσκονται άμαχοι».

The EU Delegation in Kyiv was damaged by today’s Russian strikes on civilian areas. I strongly condemn these brutal attacks, a clear sign that Russia rejects peace & chooses terror. Our full solidarity goes to EU staff, their families, & all Ukrainians enduring this aggression. pic.twitter.com/FA9hKMq3LJ — Marta Kos (@MartaKosEU) August 28, 2025

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και προτιμά την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτή την επίθεση», πρόσθεσε η επίτροπος από τη Σλοβενία.

Δέκα νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, και δεκάδες τραυματίστηκαν, από τη μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Αρχών της Ουκρανίας.

(REUTERS/Thomas Peter)

«Μία ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεών μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι», έγραψε στο Telegram ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι., κατηγορώντας τη Ρωσία ότι «επιλέγει τους βαλλιστικούς (πυραύλους) από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων». «Επιλέγει να συνεχίσει τους φόνους αντί να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.

O Ουκρανός Πρόεδρος επεσήμανε ότι το Κίεβο αναμένει «την αντίδραση» όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της Ε.Ε. που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση.

Δείτε βίντεο από το βομβαρδισμένο τοπίο στο Κίεβο:

Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025