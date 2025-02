Η κυβέρνηση Τραμπ, αποφάσισε να καταργήσει τα διόδια που είχαν μπει επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να δηλώνει την Τετάρτη (19/2) ότι η Νέα Υόρκη «σώθηκε».

To μέτρο αυτό είχε τεθεί σε εφαρμογή από τις 5 Ιανουαρίου και επέβαλε χρέωση 9 δολάρια στους οδηγούς που εισέρχονται στο Μανχάταν για να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα της μεγαλούπολης.

«Η χρέωση κυκλοφοριακής συμφόρησης καταργείται. Το Μανχάταν και ολόκληρη η Νέα Υόρκη σώθηκαν. Ζήτω ο βασιλιάς», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!

Donald Trump Truth Social Post 01:58 PM EST 02/19/25

