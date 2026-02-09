Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στο επιτελείο του ότι «η πολιτική θα πρέπει να είναι μια δύναμη για το καλό» και έδωσε έμφαση στη σημασία που έχει να προχωρήσουν, μετά την παραίτηση του Προσωπάρχη του και του Διευθυντή Επικοινωνίας του κόμματος.

Ο κορυφαίος Σύμβουλος του Στάρμερ, ο Μόργκαν Μακσουίνι, παραιτήθηκε χθες, Κυριακή, λέγοντας ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ώθηση του διορισμού στη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ του Πίτερ Μάντελσον, οι στενοί δεσμοί του οποίου με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν ήγειραν ερωτήματα όσον αφορά την κρίση του Στάρμερ και την ικανότητά του να κυβερνά.

Ακόμη, ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Στάρμερ, ο Τιμ Άλαν, παραιτήθηκε επίσης νωρίτερα σήμερα για να «επιτρέψει τον σχηματισμό νέου επιτελείου στο No10».

«Πρέπει να αποδείξουμε ότι η πολιτική μπορεί να είναι μια δύναμη για το καλό. Πιστεύω ότι μπορεί. Πιστεύω ότι είναι. Προχωράμε από εδώ. Πάμε με εμπιστοσύνη καθώς συνεχίζουμε να αλλάζουμε τη χώρα», δήλωσε ο Στάρμερ στο επιτελείο του στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μάντελσον παραιτήθηκε την περασμένη Δευτέρα από μέλος του Εργατικού Κόμματος, ενώ είχε αποπεμφθεί από τη θέση του πρεσβευτή στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2025 μετά τη δημοσίευση εγγράφων που δείχνουν το εύρος των δεσμών του με τον Αμερικανό καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Ο Στάρμερ δεν εξετάζει το ενδεχόμενο παραίτησής του

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν εξετάζει το ενδεχόμενο παραίτησής του σε αυτό το στάδιο «και επικεντρώνεται στη δουλειά του», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε ο Στάρμερ να παραιτηθεί σήμερα, μετά την αύξηση των πιέσεων γύρω από τον Βρετανό Πρωθυπουργό ύστερα από την παραίτηση των δύο κορυφαίων μελών του επιτελείου του στον απόηχο του σκανδάλου Έπστιν-Μάντελσον, ο εκπρόσωπος απάντησε αρνητικά και πρόσθεσε πως ο ηγέτης των Εργατικών φάνηκε «αισιόδοξος, με αυτοπεποίθηση» σε ομιλία ενώπιον της ομάδας του, το πρωί της Δευτέρας.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Εργατικού κόμματος της Σκωτίας

Νωρίτερα σήμερα η αρχηγός της αντιπολίτευσης των Συντηρητικών είχε δηλώσει πως ο Κιρ Στάρμερ οφείλει «να αναλάβει τις ευθύνες του» και να παραιτηθεί.

Το «Δεν με συμβούλεψαν καλά, δεν μπορεί να είναι μια καλή δικαιολογία για έναν ηγέτη», είχε επίσης υπογραμμίσει η επικεφαλής των Τόρις Κέμι Μπέιντενοκ, σε συνέντευξή της στο ραδιοφωνικό δίκτυο του BBC. «Η θέση του δεν είναι πλέον βιώσιμη», είχε σημειώσει.

«Οι σύμβουλοι συμβουλεύουν, οι ηγέτες αποφασίζουν. Πήρε μια κακή απόφαση, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του», είχε τονίσει επίσης η αρχηγός των Συντηρητικών.

Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της Σκωτίας, Ανουάρ Σαρουάρ ζήτησε ευθέως σήμερα την παραίτηση του Πρωθυπουργού της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, στον απόηχο του σκανδάλου Μάντελσον-Έπστιν που προκαλεί τριγμούς στη βρετανική κυβέρνηση, ωστόσο η Ντάουνινγκ Στριτ απέρριψε αμέσως αυτό το ενδεχόμενο.

Ο Στάρμερ δέχεται πιέσεις από στελέχη του ίδιου του κόμματός του με αφορμή την απόφασή του να διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν πριν από δέκα ημέρες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δείχνουν τους στενούς δεσμούς του Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν.

Ο Σαρουάρ είναι το πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος των Εργατικών που ζητά την παραίτηση του Στάρμερ. Να σημειωθεί ότι στη Σκωτία είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν Βουλευτικές Εκλογές τον Μάιο.

Υποστηρικτές του Στάρμερ

Τη στήριξή τους στον Στάρμερ εξέφρασαν ξεκάθαρα οι Υπουργοί Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, Άμυνας Τζον Χίλι, Στέγασης Τζον Ριβς και Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ.

«Αυτήν την κρίσιμη ώρα για τον κόσμο, χρειαζόμαστε την ηγεσία του Στάρμερ όχι μόνο στο εσωτερικό, αλλά και στη διεθνή σκηνή», είπε η τελευταία, σημειώνοντας ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας του Ηνωμένου Βασιλείου στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Ο αντιπρόεδρος της Βρετανικής Κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι στάθηκε επίσης στο πλευρό του Στάρμερ, με μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να μας αποσπάσει τίποτα από την αποστολή μας να αλλάξουμε τη Βρετανία και στηρίζουμε τον Πρωθυπουργό» σε αυτήν την προσπάθεια, τόνισε.

Στη Βρετανία δεν προβλέπεται διεξαγωγή Βουλευτικών Εκλογών, πριν από το καλοκαίρι του 2029.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ