Ο Ζόραν Μαμντάνι δεν κέρδισε μόνο τον εκλογικό αγώνα για την δημαρχία στη Νέα Υόρκη, αλλά έχει κερδίσει και στην αγάπη. Ο 36χρονος νέος Δήμαρχος της Νέας Υόρκης είναι παντρεμένος με την καλλιτέχνιδα Ράμα Ντουουάζι.

Η 27χρονη Ράμα Ντουουάζι είναι συριακής καταγωγής και γεννήθηκε στο Τέξας. Είναι animator και εικονογράφος, με σχέδια της να έχουν δημοσιευτεί στο New Yorker, το BBC και την Washington Post, σύμφωνα με το προσωπικό της portfolio.

Πολλά από τα έργα της απεικονίζουν την πατρίδα της και θέτουν ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η γνωριμία μέσω Hinge

Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω εφαρμογής γνωριμιών ονόματι Hinge, πολύ πριν αποκτήσει ο Μαμντάνι δημόσια αναγνώριση. Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι «υπάρχει ακόμη ελπίδα σε αυτές τις εφαρμογές».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον χειμώνα με πολιτικό γάμο στο Ληξιαρχείο της Νέας Υόρκης.

Ακολούθησαν πάρτι αρραβώνων και η μουσουλμανική τελετή (nikah) στο Ντουμπάι, όπου ζει η οικογένεια της Ντουουάζι.

