«Ο στρατός του Ιράν αναφέρει ότι θα χτυπήσει αμέσως προκαθορισμένους στόχους εάν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν οποιαδήποτε νέα επίθεση».

Η προειδοποίηση έγινε από τον Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπο του Κεντρικού Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια του Ιράν, μετά από αυτό που χαρακτήρισε ως επανειλημμένες απειλές από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ και τους Αμερικανούς στρατιωτικούς διοικητές.

«Οι ικανές και ισχυρές δυνάμεις μας βρίσκονται εδώ και καιρό σε κατάσταση 100% ετοιμότητας και είναι έτοιμες», δήλωσε ο Ζολφαγαρί.