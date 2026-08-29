Σοβαρές καταστροφές και δεκάδες τραυματισμούς άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Βόρεια Ιταλία και την Ελβετία.

Χαλάζι διαμέτρου έως και έξι εκατοστών, σε μέγεθος μπάλας του τένις, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον εμβληματικό Καθεδρικό Ναό της Κρεμόνας, γνωστό και ως «Καπέλα Σιξτίνα της Λομβαρδίας», ενώ στα περίχωρα της Ζυρίχης περίπου 40 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μικρά παιδιά, τραυματίστηκαν από την αιφνίδια χαλαζόπτωση που συνοδεύτηκε από ανέμους 140 χιλιομέτρων την ώρα.

Τρόμος στη Ζυρίχη: 40 τραυματίες και παράλυση στο αεροδρόμιο

Στα περίχωρα της Ζυρίχης, η χαλαζόπτωση διήρκεσε περίπου μισή ώρα, αλλά αποδείχθηκε καταστροφική.

Το χαλάζι, με διάμετρο που έφτανε τα έξι εκατοστά, έπεσε με ορμή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 40 άνθρωποι.

Στην πλειονότητά τους, τα θύματα ήταν μικρά παιδιά που βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους.

Η σφοδρότητα του φαινομένου συνοδεύτηκε από ριπές ανέμου που άγγιξαν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι ζημιές που καταγράφηκαν είναι τεράστιες. Έσπασαν παρμπρίζ και τζάμια εκατοντάδων αυτοκινήτων και προκλήθηκαν σοβαρές φθορές σε στέγες κατοικιών και τοπικές υποδομές.

Επιπλέον, ακυρώθηκαν και καθυστέρησαν δεκάδες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης λόγω των επικίνδυνων αερολογικών συνθηκών.

Ζημιές στην «Καπέλα Σιξτίνα της Λομβαρδίας» στην Κρεμόνα

Στην Ιταλία, το επίκεντρο της κακοκαιρίας εντοπίστηκε στην πεδιάδα του Πάδου.

Η πόλη της Κρεμόνας δέχθηκε ισχυρό πλήγμα, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές ο περίφημος Καθεδρικός Ναός της πόλης.

Το μνημείο, το οποίο αποκαλείται συχνά «η Καπέλα Σιξτίνα της Λομβαρδίας» λόγω του ανεκτίμητου πλούτου των νωπογραφιών του, συγκαταλέγεται στο top 10% των πιο όμορφων αξιοθέατων του κόσμου, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά.

Χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του τένις από τη Μόντσα έως τη Βενετία

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν περιορίστηκαν στην Κρεμόνα. Στη ζώνη μεταξύ Μόντσα και Μπρέσια καταγράφηκε χαλαζόπτωση με χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του τένις, προκαλώντας πανικό στους οδηγούς και καταστροφές στις καλλιέργειες.

Παράλληλα, εξαιρετικά ισχυρά φαινόμενα εκδηλώθηκαν αργά το απόγευμα και στην περιοχή μεταξύ Πάντοβας και Βενετίας, με τις τοπικές αρχές να καταγράφουν πλήθος κλήσεων για άντληση υδάτων και απομάκρυνση κατεστραμμένων αντικειμένων από το οδόστρωμα.

#Maltempo #Lombardia, 500 interventi svolti da ieri, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco in regione: maggiori criticità a Cremona (video), tetti divelti e piante abbattute per pioggia e vento forte. Soccorse 4 persone ferite, rimaste bloccate in un’auto in panne, ed evacuate… pic.twitter.com/PkoqaOQrJ2 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 29, 2026