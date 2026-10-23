Δεν είναι πάντα το σεξ που λείπει από μια σχέση. Μερικές φορές έχει χαθεί πρώτα η επαφή και, λίγο αργότερα, χάνεται και το σεξ. Ανάμεσα στα παιδιά, τη δουλειά, τους λογαριασμούς και μια καθημερινότητα που δεν αφήνει ανάσα, δύο άνθρωποι μπορεί να συνεχίζουν να ζουν κάτω από την ίδια στέγη, όχι πια ως συνοδοιπόροι στη ζωή, αλλά ως συγκάτοικοι.

Μπορεί μια σχέση να επιβιώσει χωρίς σεξ;

Ναι. Υπάρχουν ζευγάρια που περνούν μεγάλες περιόδους χωρίς σεξ και μπορεί να είναι καλά μεταξύ τους. Μπορεί να υπάρχουν λόγοι υγείας, ηλικίας, εγκυμοσύνης, εξάντλησης, ψυχολογικής πίεσης ή απλώς μια διαφορετική περίοδος στη ζωή τους. Αν και οι δύο άνθρωποι είναι εντάξει με αυτό, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα που χρειάζεται υποχρεωτικά λύση. Τι γίνεται όμως όταν ο ένας θέλει, υποφέρει και ο άλλος απομακρύνεται; Όταν το θέμα έχει γίνει αιτία για παράπονα, απόρριψη, θυμό και σιωπές; Όταν δύο άνθρωποι κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι, μεγαλώνουν μαζί τα παιδιά, πληρώνουν τους ίδιους λογαριασμούς και οργανώνουν ολόκληρη τη ζωή τους, αλλά έχουν πάψει να αισθάνονται πραγματικοί σύντροφοι; Τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο το σεξ. Είναι η οικειότητα. Και αυτά τα δύο δεν είναι συνώνυμα.

Μπορεί να κάνεις σεξ με τον άνθρωπό σου και να αισθάνεσαι απέραντα μόνος. Και μπορεί να υπάρξει μια περίοδος με λίγο ή καθόλου σεξουαλική επαφή, αλλά να υπάρχει ακόμη τρυφερότητα, επικοινωνία, ενδιαφέρον και βαθιά συναισθηματική σύνδεση. Οικειότητα είναι να νιώθω ότι με βλέπεις. Ότι με καταλαβαίνεις. Ότι μπορώ να σου πω πως φοβάμαι, πως κουράστηκα, πως δεν είμαι καλά, χωρίς να χρειάζεται να φορέσω το πρόσωπο του δυνατού. Είναι να ξέρω ότι, όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, είμαστε στην ίδια πλευρά της ιστορίας.

Μόνο που η ελληνική καθημερινότητα δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Ξυπνάμε νωρίς. Δουλειά. Παιδιά. Σχολείο. Δραστηριότητες. Σούπερ μάρκετ. Λογαριασμοί. Μαγείρεμα. Διάβασμα. Δουλειές του σπιτιού. Οι γονείς που μεγαλώνουν και χρειάζονται περισσότερο τη βοήθειά μας. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, ένα ζευγάρι μπορεί να περάσει ολόκληρη την εβδομάδα συζητώντας μόνο για το ποιος θα πάρει το παιδί, τι θα πληρώσουμε και τι θα μαγειρέψουμε αύριο.

«Πήρες ψωμί;» «Θα πας εσύ τον μικρό;» «Πλήρωσες τη ΔΕΗ;» «Τι θα κάνουμε με τη μάνα μου την Κυριακή;»

Και κάπως έτσι, χωρίς να γίνει κάποιο μεγάλο κακό, ο άντρας και η γυναίκα που κάποτε ανυπομονούσαν να βρεθούν, καταλήγουν να λειτουργούν σαν ένα πολύ καλά οργανωμένο συνεργείο καθημερινότητας. Το σπίτι δουλεύει. Η οικογένεια δουλεύει. Το ζευγάρι όμως; Κάποιες φορές όχι. Και τότε το σεξ είναι συχνά το πρώτο που εξαφανίζεται. Όχι επειδή σταμάτησαν απαραίτητα να αγαπιούνται, αλλά επειδή έχουν σταματήσει να αισθάνονται κοντά. Η κούραση γίνεται μόνιμη. Η επιθυμία αναβάλλεται για «όταν ηρεμήσουν τα πράγματα». Μόνο που τα πράγματα σπάνια ηρεμούν από μόνα τους.

Γι’ αυτό η σωματική εγγύτητα δεν πρέπει να ξεκινά στο κρεβάτι. Μπορεί να αρχίσει στην κουζίνα, με ένα άγγιγμα καθώς περνάμε δίπλα από τον άλλον. Με μια αγκαλιά όταν επιστρέφει από τη δουλειά. Με ένα φιλί που δεν αποτελεί υπόσχεση για σεξ. Με το να καθίσουμε κοντά χωρίς να κρατάμε ο καθένας το κινητό του. Με το να κρατήσουμε το χέρι του άλλου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όταν κάθε άγγιγμα έχει γίνει συνώνυμο της σεξουαλικής απαίτησης, ο άνθρωπος που δεν θέλει σεξ μπορεί να αρχίσει να αποφεύγει ακόμη και την τρυφερότητα. Ο ένας

αποφεύγει να αγγίξει για να μην παρεξηγηθεί και ο άλλος αποφεύγει να πλησιάσει επειδή φοβάται ότι θα απορριφθεί. Και έτσι δύο άνθρωποι που στην πραγματικότητα λαχταρούν την επαφή, καταλήγουν να φοβούνται ο ένας την προσέγγιση του άλλου.

Ίσως λοιπόν ένα ζευγάρι που έχει απομακρυνθεί σεξουαλικά να μην χρειάζεται να ξεκινήσει από το «πρέπει να ξανακάνουμε σεξ». Χρειάζεται πρώτα να ξαναβρεί την επαφή. Να ξαναμιλήσει. Να θυμηθεί τι άρεσε ο ένας στον άλλον πριν η σχέση γεμίσει υποχρεώσεις. Να βγει ραντεβού, να βρει λίγο χρόνο χωρίς παιδιά, κινητά και πρακτικά θέματα. Να αγκαλιαστεί χωρίς προσδοκία. Να ξαναγίνει το άγγιγμα ένας ασφαλής τρόπος επικοινωνίας. Και κάποια στιγμή να μπορέσουμε να πούμε και κάτι που τα ελληνικά ζευγάρια συχνά δυσκολεύονται να πουν: «Μου λείπεις.» Όχι «μου λείπει το σεξ». Μου λείπεις εσύ.

Γιατί αυτό μπορεί να είναι τελικά το βαθύτερο πρόβλημα. Όχι ότι δεν κάνουμε έρωτα, αλλά ότι έχουμε πάψει να αισθανόμαστε ερωτικοί άνθρωποι ο ένας για τον άλλον και έχουμε γίνει μόνο γονείς, σύζυγοι, εργαζόμενοι, άνθρωποι που τρέχουν να προλάβουν. Φυσικά, η έλλειψη σεξ μπορεί να συνδέεται και με βαθύτερα ζητήματα: συσσωρευμένο θυμό που δεν έχει εκφραστεί, απιστία, χρόνια παράπονα, προβλήματα υγείας, αλλαγές στο σώμα, ορμονικές μεταβολές, ψυχολογική πίεση, άγχος ή μια σχέση που έχει ήδη πληγωθεί σοβαρά. Εκεί χρειάζεται περισσότερη δουλειά και, κάποιες φορές, βοήθεια από ειδικό.

Το ζητούμενο όμως δεν είναι να μετράμε πόσες φορές την εβδομάδα κάνει σεξ ένα ζευγάρι. Είναι να μπορούμε να απαντήσουμε σε μια πολύ πιο ουσιαστική ερώτηση: «Αισθάνομαι ακόμη κοντά στον άνθρωπό μου;» Γιατί μια σχέση μπορεί να περάσει περιόδους χωρίς σεξουαλική επαφή. Πολύ δύσκολα όμως αντέχει για πολύ όταν έχει χαθεί εντελώς η τρυφερότητα, η επικοινωνία και η

αίσθηση ότι οι δύο άνθρωποι εξακολουθούν να επιλέγουν ο ένας τον άλλον.

Οι καλές σχέσεις δεν χτίζονται σε μία μεγάλη ρομαντική στιγμή. Χτίζονται καθημερινά με μικρές καθημερινές υπενθυμίσεις. Με ένα βλέμμα, ένα φιλί στην πόρτα, μια αγκαλιά στην κουζίνα, μια συζήτηση χωρίς κινητά, ένα «έλα, κάτσε δίπλα μου να σε αγαπήσω για λίγο». Γιατί στο τέλος δεν είναι μόνο το σεξ που κρατά δύο ανθρώπους κοντά. Είναι η αίσθηση ότι, μέσα σε όλη αυτή την κουραστική, απαιτητική ζωή, δεν ξεχάσαμε τον άνθρωπο που επιλέξαμε να έχουμε δίπλα μας. Και ίσως η πιο ουσιαστική μορφή οικειότητας να είναι αυτή: να μη μείνουμε απλώς μαζί. Να εξακολουθούμε να συναντιόμαστε.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (Brunel University of London)

Ψυχοθεραπεύτρια & Σύμβουλος Σχέσεων (c.) (Relate)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)