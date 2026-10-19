Μια γυναίκα που φροντίζω τον τελευταίο καιρό ετοιμαζόταν να συγκατοικήσει με τον σύντροφό της. Ήταν μαζί περίπου ενάμιση χρόνο, η ίδια το ήθελε πολύ και το περίμενε εδώ

και καιρό, και χαιρόταν που η σχέση τους έμπαινε σε μια καινούργια φάση. Όταν όμως άρχισαν να βάζουν τα πράγματά τους στο ίδιο σπίτι και να οργανώνουν την

καθημερινότητά τους, εκείνη άρχισε να μου μιλά σχεδόν αποκλειστικά για όλα όσα την ενοχλούσαν πάνω του.

Δεν της άρεσαν αρκετά από τα πράγματά του, ήθελε να βγάλει τα αθλητικά του ενθύμια από το σπίτι, την ενοχλούσαν η ακαταστασία που άφηνε στο μπάνιο, οι κάλτσες του στο πάτωμα, τα άπλυτα στον νεροχύτη. Και όλα αυτά ήταν αρκετά για να την εκνευρίζουν και, όσο περισσότερο τα παρατηρούσε, τόσο περισσότερο φαινόταν να απομακρύνεται από τη χαρά που κάποτε της έδινε η ιδέα ότι θα ζήσουν μαζί.

Και τότε σκέφτηκα πόσο συχνά συμβαίνει κάτι παρόμοιο στη ζωή μας. Μπορεί να περάσουμε πολύ καιρό θέλοντας κάτι, να το φανταζόμαστε, να πιστεύουμε ότι όταν τελικά το αποκτήσουμε θα νιώσουμε πιο ευτυχισμένοι, και όταν έρθει η στιγμή να το ζήσουμε, να αρχίσουμε σχεδόν αμέσως να κοιτάμε τι δεν είναι όπως το περιμέναμε. Το βλέπουμε στη δουλειά, στο σπίτι, στα χρήματα, στις σχέσεις, ακόμη και σε εκείνες τις αλλαγές που κάποτε θεωρούσαμε ότι θα έκαναν τη ζωή μας καλύτερη.

Δεν είναι βέβαια κακό να θέλουμε περισσότερα. Η επιθυμία είναι κομμάτι της ανθρώπινης φύσης και συχνά είναι αυτή που μας κινητοποιεί να εξελιχθούμε, να προσπαθήσουμε και να δημιουργήσουμε μια καλύτερη ζωή. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η ικανοποίησή μας εξαρτάται διαρκώς από το επόμενο πράγμα που πρέπει να αλλάξει, από την επόμενη κατάκτηση ή από τον επόμενο άνθρωπο που πρέπει να γίνει λίγο διαφορετικός για να μπορέσουμε επιτέλους να είμαστε ευχαριστημένοι.

Στις σχέσεις αυτό μπορεί να γίνει ακόμη πιο εύκολα, ιδιαίτερα όταν δύο άνθρωποι αρχίζουν να ζουν μαζί και οι διαφορές τους γίνονται μέρος της καθημερινότητας. Όσο γνωρίζουμε καλύτερα έναν άνθρωπο, τόσο περισσότερο βλέπουμε τις συνήθειες, τις αδυναμίες και τις πλευρές του που δεν είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε στην αρχή της σχέσης. Κάπως έτσι, μια κάλτσα στο πάτωμα, ένα ποτήρι στον νεροχύτη ή λίγη ακαταστασία στο μπάνιο μπορεί ξαφνικά να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη σημασία από αυτή που πραγματικά έχει.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν αρχίσαμε να μιλάμε περισσότερο, φάνηκε ότι πίσω από όλες αυτές τις μικρές ενοχλήσεις υπήρχε ένα μεγαλύτερο ζήτημα που αφορούσε τα χρήματα. Εκείνη ένιωθε ότι ο σύντροφός της είχε αλλάξει μια συμφωνία που είχαν κάνει σχετικά με τα έξοδα και ότι αυτό είχε συμβεί αφού είχαν ήδη προχωρήσει στη συγκατοίκηση. Αυτό ήταν το θέμα που πραγματικά την απασχολούσε, μόνο που ήταν πολύ πιο εύκολο να μιλά για την κάλτσα στο πάτωμα παρά για τον θυμό και την απογοήτευση που ένιωθε σχετικά με τα χρήματα.

Και αυτό είναι κάτι που αξίζει να θυμάσαι όταν μια σχέση αρχίζει να γεμίζει με παράπονα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να προσπερνάς όσα σε δυσκολεύουν ή ότι πρέπει να ανέχεσαι συμπεριφορές που σε ενοχλούν. Η συγκατοίκηση απαιτεί συνεννόηση, μοίρασμα ευθυνών και σεβασμό στις ανάγκες του άλλου, και υπάρχουν συνήθειες που χρειάζεται να αλλάξουν όταν δύο άνθρωποι αποφασίζουν να μοιραστούν τη ζωή τους. Χρειάζεται όμως να μπορείς να ξεχωρίζεις μια πραγματική δυσκολία από μια ατέλεια της καθημερινότητας που απλώς σε εκνευρίζει.

Ίσως γι’ αυτό, πριν αρχίσεις να μετράς όλα όσα κάνει λάθος ο σύντροφός σου, αξίζει να επιστρέψεις στα πιο ουσιαστικά ερωτήματα. Νιώθεις ασφαλής μαζί του; Είναι συναισθηματικά διαθέσιμος; Μπορείς να βασιστείς πάνω του όταν τον χρειάζεσαι; Σε ακούει και σε υπολογίζει; Μπορείς να είσαι ο εαυτός σου δίπλα του; Νιώθεις ότι είστε πραγματικά μαζί στη ζωή και όχι απλώς δύο άνθρωποι που προσπαθούν να συνυπάρξουν;

Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε μια πρακτική δυσκολία που μπορούμε να συζητήσουμε και σε μια βαθύτερη δυσλειτουργία που προσπαθούμε να κρύψουμε πίσω από μικρές καθημερινές ενοχλήσεις. Κανένας άνθρωπος δεν θα έρθει στη ζωή μας χωρίς ελαττώματα. Μην αφήσεις μια κάλτσα στο πάτωμα να επισκιάσει όσα αγαπάς και εκτιμάς σε εκείνον. Εκτός… αν το πρόβλημα είναι άλλο.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (Brunel University of London)

Ψυχοθεραπεύτρια & Σύμβουλος Σχέσεων (c.) (Relate)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)