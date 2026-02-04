Έχουμε ήδη μιλήσει για τον ρόλο του ύπνου στην ψυχική υγεία. Σήμερα, όμως, αξίζει να σταθούμε σε έναν ακόμη παράγοντα που συχνά υποτιμάται, παρότι επηρεάζει βαθιά τον τρόπο που σκεφτόμαστε, νιώθουμε και λειτουργούμε: τη διατροφή.

Τους τελευταίους αρκετούς μήνες βρίσκομαι συνειδητά σε μια διαδικασία φροντίδας της υγείας μου. Δεν άλλαξα απλώς το τι τρώω, αλλά και το πώς, το πότε και το γιατί. Αυτή η απόφαση δεν γεννήθηκε από μια επιφανειακή ανάγκη για να αλλάξω απλά την εικόνα μου, αλλά από χρόνια κόπωση.

Χρόνια άγχους, ατελείωτες ώρες μπροστά σε οθόνες και ιδιαίτερα η περίοδος του διδακτορικού μου με οδήγησαν,χωρίς να το καταλάβω, σε κακές συνήθειες και σε μια απώλεια επαφής με τις πραγματικές ανάγκες που είχε το σώμα μου. Και παρόλο που μοιραία άρχισα να νιώθω πιο υγιής, και να αισθάνομαι καλύτερα μέσα στα ρούχα μου, αυτό που δεν περίμενα,ήταν το πόσο βαθιά θα επηρέαζε η αλλαγή στη διατροφή μου την ψυχική μου κατάσταση.

Και κάπου εκεί, το ζήτημα έπαψε να αφορά το σώμα μου. Σήμερα, αν φάω πρόχειρα για δύο-τρεις συνεχόμενες μέρες, το αντιλαμβάνομαι άμεσα – όχι στο βάρος, αλλά στο μυαλό μου. Στην ενέργεια, στη διάθεση, στη συγκέντρωση,στη διαύγεια. Και αυτό με ωθεί να επιστρέφω στη «καθαρή» διατροφή πρωτίστως για λόγους ψυχικής υγείας.

Σταμάτησα τα αναψυκτικά και τους χυμούς. Προσπαθώ συνειδητά να πίνω περισσότερο νερό – κάτι που ποτέ δεν μου ήταν εύκολο.Και για να το κάνω πιο ελκυστικό, αγόρασα ένα μεγάλοthermos στο αγαπημένο μου χρώμα. Και λειτουργεί. Ευτυχώς, δεν ήμουν ποτέ φίλος του fastfood ή των βαριά επεξεργασμένων τροφών, οπότε εστίασα ακόμη περισσότερο σε καθαρές επιλογές, χωρίς τηγανητά και υπερβολική ζάχαρη.

Από αυτή την αλλαγή στη διατροφή μου προέκυψαν τρεις αλλαγές που δεν μπορώ να αγνοήσω.

Όταν το σώμα τροφοδοτείται με «φτωχά» καύσιμα, λειτουργεί μόνιμα σε μια κατάσταση έλλειψης. Σήμερα μπορώ να περάσω όλη τη μέρα χωρίς να σκέφτομαι καν ούτε τον ύπνο ούτε την εξάντληση.

Η δεύτερη ήταν η ψυχική διαύγεια και η διάθεση. Η σκέψη είναι πιο καθαρή, η συναισθηματική μου κατάσταση πιο σταθερή. Τα ενδορφινικά «ανεβάσματα» είναι πιο φυσικά και πιο σταθερά. Το νευρικό σύστημα φαίνεται να «κατεβάζει ταχύτητα» όταν δεν υπερδιεγείρεται συνεχώς.

Και η τρίτη – ίσως η πιο εντυπωσιακή –αλλαγή ήταν ο ύπνος. Οι καταγραφές του ύπνου μου είναι καλύτερες από ποτέ. Κοιμάμαι σταθερά 6-7 ώρες, κάτι που για εμένα λειτουργεί ιδανικά. Και όταν ο ύπνος μπαίνει στη θέση του, όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν.

Η ψυχοθεραπεία είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και, όταν χρειάζεται, πρέπει να αναζητείται. Και μπορεί να είναι και σωτήρια.Αν όμως μια θεραπευτική διαδικασία δεν αποδίδει, αυτό δεν σημαίνει ότι «η θεραπεία δεν δουλεύει».Συχνά σημαίνει ότι δεν δουλεύει αυτή η προσέγγιση ή ότι το έδαφος δεν είναι ακόμη έτοιμο.

Παρόλα αυτά, πριν φτάσουμε εκεί, αξίζει να κοιτάξουμε τις καθημερινές μας συνήθειες και να αναρωτηθούμετι βάζουμε καθημερινά στο σώμα μας. Υπερβολική καφεΐνη, ζάχαρη και αναψυκτικά μπορούν να δημιουργήσουν συμπτώματα που μοιάζουν με άγχος, υπερένταση ή συμπτώματα που μοιάζουν με ΔΕΠΥ ή συναισθηματική απορρύθμιση. Κι αν δεν το αναφέρεις αυτό στον επαγγελματία ψυχικής υγείας, υπάρχει ο κίνδυνος λανθασμένης ερμηνείας. Ένα υπερδιεγερμένο νευρικό σύστημα μπορεί εύκολα να παρερμηνευτεί ως ψυχική διαταραχή.

Αυτό που μοιάζει με κατάθλιψη, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι απλώς ένα σώμα που δεν τρέφεται σωστά. Πριν ζητήσουμε απαντήσεις μόνο στο γραφείο ενός ειδικού, αξίζει να φροντίσουμε τα θεμέλια. Γιατί η τροφή δεν επηρεάζει μόνο το σώμα – διαμορφώνει άμεσα και τον ψυχικό μας κόσμο.

Ακούστε το σχετικό ηχητικό:

ΙουλίαΚαζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (UniversityofSurrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

SolutionFocused Θεραπεύτρια (BRIEF)