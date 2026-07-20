Από παιδιά, πολλοί από εμάς μεγαλώσαμε με την ίδια σχεδόν συμβουλή: «να σκεφτόμαστε θετικά». Θυμάμαι κι εγώ ανθρώπους γύρω μου να μου λένε ότι πρέπει πάντα να βλέπω τη φωτεινή πλευρά των πραγμάτων, να μην απογοητεύομαι εύκολα, να πιστεύω ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Και η αλήθεια είναι ότι για χρόνια ήθελα πολύ να το πιστεύω κι εγώ. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αισιοδοξία έχει τεράστια δύναμη.

Η έρευνα στη ψυχολογία επιβεβαιώνει εδώ και δεκαετίες ότι οι πιο αισιόδοξοι άνθρωποι τείνουν να είναι πιο χαρούμενοι, πιο ανθεκτικοί απέναντι στις δυσκολίες, να έχουν λιγότερο άγχος, να επιμένουν περισσότερο στους στόχους τους και συχνά να διαχειρίζονται ακόμη και σωματικές ασθένειες με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Η αισιοδοξία, με άλλα λόγια, δεν είναι απλώς «θετική σκέψη»· είναι ένας πραγματικός ψυχολογικός πόρος.

Κι όμως, μεγαλώνοντας, ακούγαμε συχνά και το ακριβώς αντίθετο μήνυμα. «Μην ενθουσιάζεσαι πολύ». «Μην έχεις μεγάλες προσδοκίες». «Μην το ματιάξεις».

Σαν να υπήρχε πάντα μια υποψία ότι η αισιοδοξία, όταν ξεφεύγει, μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Και πράγματι, μπορεί και να γίνεται.

Γιατί υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ελπίδα και στην άρνηση της πραγματικότητας. Όταν η αισιοδοξία απομακρύνεται πολύ από το τι πραγματικά ισχύει, τότε μετατρέπεται σε μια πεποίθηση ότι «σε εμάς δεν θα συμβεί».

Η ψυχολογία ονομάζει αυτό το φαινόμενο optimismbias — τη συστηματική τάση μας να πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε λιγότερο εκτεθειμένοι από τους άλλους σε αρνητικά γεγονότα.

Αν βρεθείς ποτέ σε μια παρέα, δοκίμασε να ρωτήσεις το εξής: «Πόσο πιθανό πιστεύεις ότι είναι να πάθεις κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, να εμπλακείς σε τροχαίο, ή να βιώσεις μια οικονομική δυσκολία;».

Παρά τη λογική και τα στατιστικά, οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι πιθανότητες είναι μικρότερες για τους ίδιους. Σαν οι δυσκολίες να συμβαίνουν κυρίως… στους άλλους.

Αυτό ακριβώς παρατήρησε ήδη από τη δεκαετία του ’80 και ο ψυχολόγος NeilWeinstein. Όταν ζήτησε από φοιτητές να εκτιμήσουν τον προσωπικό τους κίνδυνο για μια σειρά από αρνητικά γεγονότα, οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι ήταν πιο ασφαλείς από τον «μέσο άνθρωπο».

Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα.

Γιατί όταν πιστεύουμε ότι ο κίνδυνος δεν μας αφορά πραγματικά, συχνά φερόμαστε σαν να μην υπάρχει. Άνθρωποι που θεωρούν ότι «δεν κινδυνεύουν» από καρδιοπάθεια είναι πιο πιθανό να καπνίζουν, να αμελούν την άσκηση ή να μην προσέχουν τη διατροφή τους. Το ίδιο συμβαίνει και με πολύ καθημερινές συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα η χρήση κινητού στο τιμόνι.

Σκέψου πόσες φορές έχουμε δει κάποιον να στέλνει μήνυμα ενώ οδηγεί – ή ίσως το έχουμε κάνει κι εμείς. Και παρότι γνωρίζουμε πόσο επικίνδυνο είναι, ένα κομμάτι μέσα μας λέει: «έλα μωρέ, δύο δευτερόλεπτα είναι».

Και ίσως αυτή να είναι η πιο ύπουλη πλευρά της υπερβολικής αισιοδοξίας: δεν μοιάζει με αυταπάτη. Μοιάζει με αυτοπεποίθηση.

Το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμη και η ενημέρωση πολλές φορές δεν αρκεί για να σπάσει αυτή την ψευδαίσθηση. Έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμη κι όταν γνωρίζουμε τα πραγματικά ρίσκα, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οι ίδιοι προσωπικά κινδυνεύουμε λιγότερο από τους άλλους.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι η αισιοδοξία είναι πρόβλημα. Το αντίθετο. Χωρίς αισιοδοξία, δύσκολα θα κάναμε οτιδήποτε. Δεν θα ξεκινούσαμε νέες δουλειές, δεν θα ερωτευόμασταν, δεν θα ξεκινούσαμε από την αρχή, δεν θα παίρναμε ρίσκα, δεν θα πιστεύαμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Η αισιοδοξία είναι αυτό που μας κινεί προς τα εμπρός. Το ζήτημα είναι πού σταματά η ελπίδα και πού αρχίζει η αυταπάτη.

Ίσως, τελικά, η πιο υγιής μορφή αισιοδοξίας δεν είναι η πεποίθηση ότι «όλα θα πάνε καλά», αλλά κάτι πιο γειωμένο: «ακόμη κι αν δεν πάνε όλα καλά, μπορώ να το διαχειριστώ». Είναι η τεράστια διαφορά ανάμεσα στο να αγνοείς τον κίνδυνο και στο να τον αναγνωρίζεις χωρίς να τον αφήνεις να σε παραλύει.

Και αυτό δεν είναι άρνηση της πραγματικότητας. Είναι ελπίδα με τα μάτια ανοιχτά.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (UniversityofSurrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)

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