Ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα που έμαθα στη νεαρή μου ηλικία – και που έχει επιβεβαιωθεί ξανά και ξανά μέχρι σήμερα – αφορά τους ανθρώπους που επιλέγουμε να έχουμε γύρω μας. Οι σχέσεις μας με τους άλλους δεν επηρεάζουν μόνο το πώς νιώθουμε, αλλά διαμορφώνουν ουσιαστικά το ποιοι γινόμαστε. Και η πρώτη φορά που κατάλαβα τη σημασία τους ήταν στην πραγματικότητα όταν το έχασα σχεδόν εντελώς.

Μετά το τέλος του δημοτικού σχολείου, πήγα σε ένα σχολείο όπου βρέθηκα περικυκλωμένη από επιθετικούς μαθητές και ακόμη χειρότερους δασκάλους. Μέχρι και το δημοτικό σχολείο ήμουν μια δημοφιλής, ενεργή μαθήτρια που λάτρευε τη μάθηση και συμμετείχε με ενθουσιασμόσε δημιουργικές δραστηριότητες. Όταν όμως οι δάσκαλοι έχασαν το ενδιαφέρον τους για μένα, συνέβη κάτι που δεν είχα προβλέψει: κι εγώ έχασα το ενδιαφέρον μου για το σχολείο. Η πλήρης έλλειψη πίστης τους στις ικανότητες και στα ταλέντα μου άλλαξε τη ζωή μου εκείνη την περίοδο με τρόπο που, τότε τουλάχιστον, δεν μπορούσα να εξηγήσω.

Αργότερα κατάλαβα ότι πολλοί άνθρωποι συναντούν καθημερινά τέτοιες «τοξικές επιρροές». Είμαι σίγουρη πως το ξέρεις καλά – υπάρχουν άνθρωποι που σε αποδυναμώνουν, που σε κάνουν να νιώθεις ότι δεν είσαι αρκετός, που σου παίρνουν την ενέργεια αντί να δίνουν, που σε αδειάζουν. Δεν είναι μόνο οι πράξεις τους· είναι η ενέργειά τους, η στάση τους. Κάποιοι άνθρωποι απλώς σε κουράζουν συναισθηματικά, χωρίς να το καταλαβαίνουν.

Αντίθετα, η παρουσία ανθρώπων που σε πιστεύουν και σε στηρίζουν μπορεί να είναι μεταμορφωτική. Όταν ξέρεις ότι κάποιος πιστεύει σε εσένα, αισθάνεσαι την ανάγκη να ανταποδώσεις αυτή την πίστη. Θέλεις να ζήσεις με τρόπο που να δικαιολογεί την εμπιστοσύνη τους. Θέλεις να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου για χάρη τους σχεδόν. Αυτή η απλή, αλλά βαθιά σύνδεση μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο της ζωής σου δραματικά.

Στη δουλειά μου, δε μπορώ να σου πω πόσες φορές άνθρωποι που ήρθαν στο γραφείο μου για προβλήματα όπως κατάθλιψη, άγχος ή χαμηλή αυτοεκτίμηση, χρειάστηκε να κάνουν ένα βασικό βήμα για να βελτιώσουν τη ζωή τους.Και αυτό δεν ήταν άλλο από το να αλλάξουν τον κύκλο ανθρώπων γύρω τους. Γιατί δεν είναι πάντα οι συνεδρίες ή οι τεχνικές· είναι οι άνθρωποι που τους περιτριγυρίζουν. Όταν απομακρύνουν όσους τους κάνουν να νιώθουν άσχημα και αρχίζουν να περνούν περισσότερο χρόνομε εκείνους που τους κάνουν να νιώθουν αγαπητοί, που πιστεύουν σε αυτούς και τους σέβονται, η αλλαγή είναι εμφανής.

Αυτοί είναι άνθρωποι που όταν κάνεις ένα λάθος, δεν σε κατακρίνουν αμείλικτα. Βλέπουν το λάθος σαν ευκαιρία μάθησης, όχι σαν απόδειξη αδυναμίας. Αυτό δημιουργεί ασφάλεια και αυτοπεποίθηση, δύο στοιχεία που είναι ζωτικής σημασίας για την ψυχική μας υγεία.Η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που χτίζεται μόνο με προσωπική προσπάθεια· είναι βαθιά συνδεδεμένη με το περιβάλλον και τους ανθρώπους που σε στηρίζουν.

Η δική μου αυτοπεποίθηση ξαναγεννήθηκε όταν βρέθηκα ξανά κοντά σε ανθρώπους που πίστευαν σε μένα. Από τότε, εργάζομαι συνειδητά για να διατηρώ αυτή την ενέργεια στη ζωή μου. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλω να μοιραστώ: αν δεν νιώθεις ότι είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, αν αισθάνεσαι ότι κάτι σε κρατάει πίσω, κοίταξε γύρω σου. Οι άνθρωποι που σε περιβάλλουν σε κάνουν να νιώθεις καλά, σε εμπνέουν, σε σέβονται, πιστεύουν σε σένα; Αν η απάντηση είναι όχι, τότε ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξεις τον κύκλο σου.

Η ποιότητα της ζωής μας, η αυτοπεποίθηση και η ψυχική μας ισορροπία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους ανθρώπους που κρατάμε κοντά μας. Μερικές φορές, η πιο σημαντική αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε δεν είναι μέσα μας· είναι να αλλάξουμε αυτούς που μας περιβάλλουν.

Η αλλαγή αρχίζει πάντα με μια απλή ερώτηση: «Με ποιους επιλέγω να περνώ τον χρόνο μου;» Η απάντηση μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή σου.

ΙουλίαΚαζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (UniversityofSurrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

SolutionFocused Θεραπεύτρια (BRIEF)