Το σημαντικότερο κλειδί για την επιτυχία είναι η διατήρηση της αφοσίωσης και του κινήτρου μας. Είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε ότι οι μεταβλητές, οι εξωτερικοί παράγοντες δηλαδή που επηρεάζουν την πορεία μας συχνά ξεφεύγουν από τη σφαίρα του ελέγχου μας. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε την τύχη να διαθέτουμε υποστηρικτικούς γονείς που μας ενθαρρύνουν να επιτύχουμε τους στόχους μας, όπως η ολοκλήρωση των σπουδών μας. Ωστόσο, πρακτικές συνθήκες, όπως η φυσική απόσταση από την οικογένεια ή ακόμη και μια προσωπική τραγωδία, όπως η απώλεια ενός γονέα, μπορούν να αποτελέσουν σοβαρά εμπόδια. Αυτά τα εμπόδια, αν και δύσκολα, δεν καθορίζουν το αποτέλεσμα. Αυτό που έχει σημασία είναι η εσωτερική μας δύναμη και η ικανότητά μας να παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας.

Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι είναι η ανεπαρκής ανάπτυξη της εσωτερικής τους ανθεκτικότητας, γνωστής στον κόσμο της ψυχολογίας και ως «δύναμη του εγώ» (ego strength). Πολλοί στηρίζονται στην εξωτερική αναγνώριση για να αποκτήσουν κίνητρο και ικανοποίηση. Ωστόσο, η πραγματική επιτυχία απαιτεί να γίνουμε εμείς οι ίδιοι η πηγή της αντοχής και της συγκέντρωσής μας. Το κίνητρο που έρχεται από μέσα μας είναι αυτό που μπορεί να μας οδηγήσει στη διαρκή προσπάθεια, ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές. Για τους περισσότερους, αυτό είναι πολύ δύσκολο.

Είδα πρόσφατα ένα απόφθεγμα που έλεγε: «Εξαφανίσου για έξι μήνες, δούλεψε σκληρά με τον εαυτό σου και θα δεις αποτελέσματα που δεν μπορούσες να φανταστείς». Αν και το να απομονωθούμε απόλυτα από τις υποχρεώσεις μας (δουλειά, οικογένεια) είναι σχεδόν αδύνατο, η ιδέα έχει βαθύ νόημα! Στην πραγματικότητα, σημαίνει να αφοσιωθούμε πλήρως σε έναν συγκεκριμένο στόχο, να αποφύγουμε περισπασμούς και να μην επηρεαζόμαστε από τα σχόλια και τις επιβεβαιώσεις των άλλων (από τον αριθμό των likes σε ακόμη ένα βίντεο). Οι περισσότεροι άνθρωποι εστιάζουν στα εξωτερικά αποτελέσματα και την αναγνώριση, αλλά αυτή η νοοτροπία μπορεί να μας απομακρύνει από την πραγματική ουσία.

Αυτή η διαδικασία απαιτεί φυσικά αυτογνωσία και πειθαρχία. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τις περισπάσεις που μας κρατούν πίσω, είτε πρόκειται για την ανάγκη αποδοχής είτε για τη σύγκριση με άλλους, και να τις αντιμετωπίσουμε με ειλικρίνεια. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να εστιάσουμε στην προσωπική μας ανάπτυξη και να αντιληφθούμε ότι η πραγματική αναγνώριση προέρχεται από την εσωτερική μας ικανοποίηση, όταν γνωρίζουμε ότι δώσαμε τον καλύτερο μας εαυτό.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφεσαι δεν μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στο να αφοσιωθείς ακόμη περισσότερο (ή λιγότερο) στους στόχους σου. Προσωπικά, το πιστεύω ακράδαντα. Το να περιβάλλεσαι από άτομα με υψηλά ιδανικά επηρεάζει βαθιά τα κίνητρά σου. Στη δική μου ζωή, οι άνθρωποι που με ενέπνευσαν – και συνεχίζουν να το κάνουν – ήταν καθοριστικοί στο να πετύχω όσα ήθελα. Μου έδωσαν την ώθηση να συνεχίσω, αυξάνοντας την παρακίνησή μου και δίνοντας βαθύτερο νόημα στις πράξεις μου. Είμαι απόλυτα βέβαιη γι’ αυτό.

Η επιτυχία δεν είναι μια γραμμική πορεία. Είναι γεμάτη προκλήσεις που συχνά δοκιμάζουν τα όριά μας. Αυτό που μετράει, όμως, είναι η δέσμευση να συνεχίσουμε, ανεξάρτητα από τις αντιξοότητες. Όταν επικεντρωνόμαστε στον στόχο μας και εργαζόμαστε ακούραστα για την επίτευξή του, αποδεικνύουμε στον εαυτό μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτή η συνέπεια και πίστη στη διαδικασία είναι που μας διαχωρίζει από όσους εγκαταλείπουν.

Ποιοι είναι οι άνθρωποι στη δική σου ζωή που σε εμπνέουν και με ποιον τρόπο σε βοηθούν να παραμένεις προσηλωμένος στους στόχους σου; Και, το πιο σημαντικό, πώς μπορείς να ξεπεράσεις την οποιαδήποτε περίσπαση ώστε να παραμείνεις πιστός στη δέσμευσή σου; Η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την προσωπική σου εξέλιξη και επιτυχία.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)