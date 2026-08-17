«Θέλεις να ανταλλάξουμε κινητά; Ναι, πολύ ωραία ιδέα. Βασικά είμαι ελεύθερη την Παρασκευή το μεσημέρι – θέλεις να συναντηθούμε για καφέ;».

Κάπως έτσι ξεκίνησε και το δικό μου πρώτο ραντεβού με τον – πλέον – άντρα μου. Έναν καφέ στις δύο το μεσημέρι. Δεν τον ρώτησα ποτέ, αλλά υποψιάζομαι ότι ήθελε να το πάει χαλαρά, να δει αν υπάρχει χημεία. Ο καφές έγινε δείπνο, το δείπνο ποτό και, πριν το καταλάβουμε, είχε φτάσει αργά το βράδυ. Ούτε για μια στιγμή δεν σκέφτηκα «Κοίτα τον τσιγκούνη, για καφέ με έβγαλε». Εκείνη τη στιγμή με απασχολούσε μόνο πόσο χαρούμενη ήμουν που θα καθόμουν απέναντι από αυτόν τον άνθρωπο. Ο καφές ήταν απλά η αφορμή.

Γι’ αυτό και έμεινα πραγματικά έκπληκτη όταν, πριν από λίγες ημέρες, μια κουβέντα με φοιτήτριές μου στο πανεπιστήμιο πήρε μια εντελώς διαφορετική τροπή. Συχνά τις καλώ για έναν καφέ, γιατί εκεί χαλαρώνουν και μιλούν πιο ανοιχτά. Και, μεταξύ μας, καμιά φορά προτιμώ μια κουβέντα με νέους ανθρώπους που έχουν ακόμη φρέσκες ιδέες, παρά με συναδέλφους που περνούν άλλη μία υπαρξιακή κρίση της ακαδημαϊκής τους καριέρας. Και εκεί συζητώντας για τα πρώτα ραντεβού, άκουσα με απόλυτη φυσικότητα ότι «μια γυναίκα υψηλής αξίας δεν δέχεται να βγει για καφέ». Και τότε συνειδητοποίησα πόσο έχουν αλλάξει οι άγραφοι κανόνες του σύγχρονου dating.

Δεν ξέρω για τους νεότερους, αλλά πιστεύω ότι στη δική μου γενιά το πρώτο ραντεβού δεν ήταν δοκιμασία κύρους ούτε μέτρο της αξίας μας. Ήταν απλώς μια πρώτη συνάντηση. Αν περνούσες όμορφα, υπήρχε και δεύτερη. Αν όχι, έμενε σε έναν καφέ.

Σήμερα όμως το παλιό, καλό και ορθόδοξο «πάμε για έναν καφέ» έχει αποκτήσει σχεδόν ιδεολογική διάσταση. Στο TikTok και το Instagram το πρώτο ραντεβού έχει μετατραπεί σε αντικείμενο ατελείωτης ανάλυσης. Είναι ο καφές ένδειξη χαμηλής προσπάθειας; Δείχνει έλλειψη ενδιαφέροντος; Και μήπως μια γυναίκα που τον αποδέχεται υποτιμά την αξία της;

Στην αρχή, δυσκολεύτηκα να καταλάβω γιατί ένας καλός καφές αντιμετωπίζεται σχεδόν σαν προσβολή. Για τους λάτρεις του καφέ, ο καφές είναι μια μικρή ιεροτελεστία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο καφές υπήρξε πάντα συνώνυμο της κουβέντας, της παρατήρησης και της γνωριμίας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που μιλάμε ακόμη και για την “κοινωνιολογία του καφέ”. Η συζήτηση των φοιτητριών, όμως, περιστρεφόταν γύρω από τους κανόνες. Πού θα γίνει το πρώτο ραντεβού. Ποιος θα πληρώσει. Πόσα χρήματα πρέπει να ξοδευτούν. Πόσο γρήγορα πρέπει να στείλει μήνυμα μετά. Τι σημαίνει αν προτείνει καφέ. Τι σημαίνει αν προτείνει ποτό. Μισό λεπτό βρε κορίτσια, δεν προλαβαίνω να κρατάω σημειώσεις!

Ένα από τα πιο βασικά επιχειρήματα που παρουσίασαν οι φοιτήτριες, και που φυσικά κυκλοφορούν παντού στο διαδίκτυο είναι ότι «Μια γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της δεν καταδέχεται να βγει για έναν απλό καφέ». Αν ένας άντρας ενδιαφέρεται πραγματικά, θα οργανώσει ένα κανονικό δείπνο. Κι αν κάποιος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει ένα ακριβό πρώτο ραντεβού, ίσως δεν είναι έτοιμος ούτε για μια σοβαρή σχέση. Αν το κάνει αυτό από το πρώτο ραντεβού, φαντάσου τι θα επακολουθήσει!

Η ένσταση δεν σταματά εκεί. Πολλές γυναίκες αισθάνονται ότι επενδύουν πολύ περισσότερο χρόνο και χρήμα για να προετοιμαστούν για ένα ραντεβού. Και έχουν δίκιο – αποτριχώσεις, μαλλιά, νύχια, μακιγιάζ, ρούχα. Είναι λοιπόν εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί αρκετές θεωρούν ότι ένας απλός καφές δεν ανταποκρίνεται στην προσπάθεια που έχουν καταβάλει.

Και φυσικά υπάρχει και το αισθητικό επιχείρημα. Ένας καφές μπορεί να γίνει αφόρητα βαρετός. Και τώρα για να είμαι ειλικρινής, θυμάμαι κι εγώ κάτι τέτοια ραντεβού που μου θύμιζαν συνέντευξη για δουλειά ή προφορικές εξετάσεις στο μάθημα της Λαογραφίας. Η βαρεμάρα, πράγματι, δεν είχε πάτο. Και ομολογώ ότι και ο χώρος του καφέ έχει μια κάποια σημασία. Αν κάποιος μου πρότεινε μια απρόσωπη αλυσίδα καφέ για πρώτη γνωριμία, μάλλον θα απογοητευόμουν. Όχι επειδή κόστισε λίγο, αλλά επειδή δεν έδειξε ότι αφιέρωσε έστω πέντε λεπτά να σκεφτεί ένα όμορφο μέρος. Εντάξει τώρα, δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία για να δημιουργήσεις μια όμορφη εμπειρία!

Όσο όμως άκουγα τις φοιτήτριες να αναπτύσσουν τα επιχειρήματά τους, ένιωθα ότι κάτι δε μου κολλούσε. Όχι επειδή είχαν απαραίτητα άδικο. Αλλά επειδή όλες αυτές οι συζητήσεις μοιάζουν να ξεκινούν από μια λανθασμένη παραδοχή: ότι το πρώτο ραντεβού του 2026 είναι το ίδιο με το πρώτο ραντεβού του 1986. Δεν είναι. Οι γονείς των περισσότερων από εμάς, αλλά ακόμη κι εμείς που γνωριστήκαμε πριν από την εποχή των εφαρμογών, συνήθως ξέραμε ήδη τον άλλον πριν από το πρώτο «επίσημο» ραντεβού. Ήταν συμφοιτητής, συνάδελφος, φίλος φίλων, κάποιος από την παρέα. Είχαν προηγηθεί κουβέντες, φλερτ, κοινές παρέες, ένα είδος άτυπης αξιολόγησης τέλος πάντων.

Σήμερα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Το πρώτο ραντεβού είναι η αξιολόγηση. Στις εφαρμογές γνωριμιών συνομιλούμε με ανθρώπους που δεν έχουμε δει ποτέ από κοντά, που ίσως μιλούν ταυτόχρονα με άλλους πέντε, που μπορεί να εξαφανιστούν αύριο ή να αποδειχθούν εντελώς διαφορετικοί από την εικόνα που είχαν χτίσει στο προφίλ τους. (Θυμάσαι τη διαφήμιση με τη Natasha? Ελπίζω να μην την πάτησες κι εσύ έτσι).

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένας καφές δεν είναι απαξίωση. Είναι ένας λογικός, ασφαλής και ανθρώπινος τρόπος να διαπιστώσεις αν υπάρχει λόγος να υπάρξει και δεύτερο ραντεβού. Και, μεταξύ μας, αυτό έχει και μια πολύ πρακτική πλευρά. Για φαντάσου να σε πάει για πρώτο ραντεβού σε κανένα μουσείο και μέσα στα πρώτα είκοσι λεπτά να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει η παραμικρή χημεία. Τι κάνεις μετά; Περιφέρεσαι για άλλες δύο ώρες μπροστά στους πίνακες προσποιούμενος ότι σε συναρπάζει ο ιμπρεσιονισμός; Αυτό δεν είναι ραντεβού. Είναι κατάσταση ομηρίας.

Ο καφές, αντίθετα, έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Αν η κουβέντα δεν «τραβάει», τον τελειώνεις, σηκώνεσαι ευγενικά, λες «χάρηκα για τη γνωριμία» και φεύγεις. Αν όμως υπάρχει χημεία, μπορεί να συμβεί ακριβώς αυτό που συνέβη και σε μένα: ο καφές να γίνει φαγητό, το φαγητό ποτό και, χωρίς να το καταλάβετε, να έχει νυχτώσει.

Το χειρότερο όλων, όμως, είναι ότι έχουμε αρχίσει να συγχέουμε την οικονομική επένδυση με την πρόθεση. Και, μεταξύ μας, αν κάποιος είναι πραγματικά σοβαρός, δεν χρειάζεται να το αποδείξει μέσα σε δύο ώρες και έναν λογαριασμό εστιατορίου. Η σοβαρότητα φαίνεται στη συνέπεια. Στο αν θα τηλεφωνήσει ξανά. Στο αν θα κρατήσει τον λόγο του. Στο αν θα είναι εκεί και στο δεύτερο και στο τρίτο ραντεβού. Όχι στο αν παρήγγειλε φιλέτο ή εσπρέσο.

Αναρωτιέμαι καμιά φορά αν, κυνηγώντας το τέλειο πρώτο ραντεβού, έχουμε ξεχάσει τον λόγο που βγαίνουμε ραντεβού. Μήπως αντί να γνωρίζουμε ανθρώπους, έχουμε πειστεί ότι υπάρχουν «αλάνθαστοι» κανόνες και πρωτόκολλα για κάτι τόσο απρόβλεπτο όσο η ανθρώπινη έλξη;

Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω και ο άντρας μου μού έλεγε ξανά «πάμε για έναν καφέ;», η απάντησή μου θα ήταν ακριβώς η ίδια. Και θυμάμαι ότι, κάποια στιγμή ανάμεσα στον καφέ, το φαγητό και το ποτό, κατάλαβα ότι ήθελα να ξαναδώ αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, κανείς δεν ερωτεύτηκε επειδή ο λογαριασμός ήταν ακριβός. Ερωτεύτηκε επειδή η κουβέντα κύλησε τόσο αβίαστα, που ο καφές κρύωσε χωρίς κανείς να το καταλάβει.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)

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