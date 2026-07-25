«Από Δευτέρα ξεκινάω.»

Πόσες φορές έχουμε δώσει αυτή την υπόσχεση στον εαυτό μας; Θα αρχίσω δίαιτα, γυμναστική, θα διαβάζω περισσότερο, θα οργανώσω καλύτερα τον χρόνο μου ή θα ξεκινήσω επιτέλους εκείνο το προσωπικό σχέδιο που αναβάλλω εδώ και μήνες.

Για λίγο το πιστεύουμε.

Μέχρι που έρχεται η Δευτέρα.

Κάπου ανάμεσα στις υποχρεώσεις, στην κούραση και στις μικρές απαιτήσεις της καθημερινότητας, η αρχική αποφασιστικότητα αρχίζει να ξεθωριάζει. Η ενέργεια που νιώθαμε πριν από λίγες ημέρες μοιάζει να έχει εξαφανιστεί και τότε καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα:

«Μάλλον μου λείπει η πειθαρχία.»

Ή ακόμη χειρότερα:

«Δεν έχω αρκετό κίνητρο.»

Τι συνέβη;

Το κίνητρο δεν είναι μια σταθερή ιδιότητα που κάποιοι άνθρωποι διαθέτουν και κάποιοι όχι. Δεν είναι θέμα χαρακτήρα. Είναι κάτι δυναμικό, που επηρεάζεται συνεχώς από πολλούς μικρούς παράγοντες – από τον τρόπο που σκεφτόμαστε, από το περιβάλλον μας και από τις επιλογές που κάνουμε καθημερινά. Και μερικές φορές οι στρατηγικές που χρησιμοποιούμε για να το ενισχύσουμε καταλήγουν να το αποδυναμώνουν.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ανταμοιβές.

Είναι λογικό να πιστεύουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ανταμοιβή, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το κίνητρο. Ωστόσο, μια κλασική μελέτη στην ψυχολογία έδειξε κάτι απρόσμενο. Μικρά παιδιά που απολάμβαναν να ζωγραφίζουν άρχισαν να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στη ζωγραφική όταν η δραστηριότητα συνδέθηκε με μια εξωτερική ανταμοιβή. Και όταν η ανταμοιβή σταμάτησε, αυξήθηκε και το ενδιαφέρον τους.

Το εύρημα αυτό δεν σημαίνει ότι οι ανταμοιβές είναι κακές. Όλοι χρειαζόμαστε χρήματα, για παράδειγμα, για να ζήσουμε και η αναγνώριση της προσπάθειάς μας είναι σημαντική. Μας θυμίζει όμως ότι όταν κάνουμε κάτι μόνο για την ανταμοιβή, υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε την εσωτερική χαρά που μας έκανε να το αγαπήσουμε εξαρχής.

Ένα δεύτερο ενδιαφέρον εύρημα αφορά τον τρόπο που μιλάμε στον εαυτό μας.Οι περισσότεροι έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε φράσεις όπως «Μπορώ να τα καταφέρω» ή «Θα το κάνω». Ωστόσο, ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι μια ερώτηση μπορεί να λειτουργεί καλύτερα από μια δήλωση.

Αναρωτήσου για λίγο τη διαφορά ανάμεσα στις φράσεις:

«Θα το κάνω.»

και

«Θα το κάνω;»

Η δεύτερη μοιάζει παράξενη, όμως δεν εκφράζει απαραίτητα αμφιβολία. Ανοίγει έναν εσωτερικό διάλογο. Αντί να προσπαθεί να επιβάλει μια απάντηση, καλεί τον εγκέφαλο να αναζητήσει τους δικούς του λόγους για να προχωρήσει. Και όταν οι λόγοι προέρχονται από μέσα μας, το κίνητρο συνήθως αντέχει περισσότερο.

Το τρίτο εύρημα είναι ίσως το πιο παράδοξο. Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι είναι πάντα καλό να έχουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο. Και πολλές φορές πράγματι είναι. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου το λεγόμενο «σχέδιο Β» μειώνει τη δέσμευσή μας απέναντι στον αρχικό μας στόχο.

Όταν ξέρουμε ότι υπάρχει μια εύκολη εναλλακτική, είναι πιθανότερο να προσπαθήσουμε λίγο λιγότερο. Όχι επειδή δεν μας ενδιαφέρει ο στόχος, αλλά επειδή ο εγκέφαλός μας γνωρίζει ότι υπάρχει ήδη μια δεύτερη επιλογή.

Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει ποτέ να έχουμε εναλλακτικά σχέδια. Η ζωή είναι απρόβλεπτη και η ευελιξία αποτελεί δύναμη. Ίσως όμως αξίζει να αναρωτηθούμε αν μερικές φορές στρεφόμαστε πολύ γρήγορα στο σχέδιο Β, πριν δώσουμε πραγματικά μια ευκαιρία στο σχέδιο Α.

Αν όλα αυτά τα ευρήματα έχουν κάτι κοινό, είναι ότι το κίνητρο δεν λειτουργεί όπως συχνά φανταζόμαστε.

Δεν εξαρτάται μόνο από τη δύναμη της θέλησης.

Δεν αυξάνεται πάντα με περισσότερες ανταμοιβές.

Δεν ενισχύεται μόνο με θετικές δηλώσεις.

Και δεν προστατεύεται απαραίτητα επειδή έχουμε πάντα μια εναλλακτική λύση.

Ίσως, λοιπόν, το πιο χρήσιμο ερώτημα να μην είναι:

«Πώς θα αποκτήσω περισσότερο κίνητρο;»

Αλλά:

«Μήπως, χωρίς να το καταλαβαίνω, κάνω πράγματα που το αποδυναμώνουν;»

Γιατί ίσως το κίνητρο να μην είναι μια σπίθα που περιμένουμε να εμφανιστεί, αλλά κάτι που καλλιεργείται καθημερινά μέσα από τις μικρές επιλογές που κάνουμε κάθε μέρα.

Και τελικά, οι σημαντικοί στόχοι της ζωής μας δεν κατακτώνται τις μέρες που νιώθουμε γεμάτοι ενθουσιασμό.

Κατακτώνται τις μέρες που αποφασίζουμε να συνεχίσουμε, ακόμη κι όταν ο ενθουσιασμός έχειήδη περάσει.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (UniversityofSurrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

SolutionFocusedΘεραπεύτρια (BRIEF)

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