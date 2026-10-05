«Αξίζει άραγε να προσπαθήσω ή μήπως ήρθε η ώρα να φύγω;»

Είναι μια ερώτηση που συνήθως δεν εμφανίζεται στην αρχή μιας κρίσης. Έρχεται όταν έχουν προηγηθεί πολλοί καβγάδες, απογοητεύσεις, σιωπές, συναισθηματικές αποστάσεις, ίσως και μια απιστία. Όταν η εμπιστοσύνη έχει κλονιστεί ή όταν δύο άνθρωποι αισθάνονται ότι, παρόλο που συνεχίζουν να μοιράζονται το ίδιο σπίτι και την ίδια ζωή, έχουν πάψει κάπου στην πορεία να συναντιούνται πραγματικά.

Και δεν υπάρχει μία απάντηση που να ταιριάζει σε όλους.

Μερικές σχέσεις αξίζει να προσπαθήσουμε να τις θεραπεύσουμε. Άλλες έχουν γίνει τόσο επώδυνες ή καταστροφικές, ώστε η αποχώρηση είναι η πιο υγιής επιλογή. Υπάρχουν όρια που δεν πρέπει να ζητάμε από έναν άνθρωπο να αντέξει για να αποδείξει ότι «πάλεψε για τη σχέση του». Η κακοποίηση, ο φόβος, η διαρκής απαξίωση και η συστηματική παραβίαση των ορίων δεν είναι προβλήματα που λύνονται απλώς με περισσότερη υπομονή. Εκεί η αποχώρηση δεν είναι αποτυχία. Μπορεί να είναι η πιο υγιής και ασφαλής επιλογή.

Υπάρχουν, επίσης, άνθρωποι που βρίσκονται κάπου στη μέση, σε σχέσεις που δεν έχουν τελειώσει, αλλά έχουν κουραστεί. Αγαπούν ακόμη τον σύντροφό τους, αλλά υποφέρουν μέσα στη σχέση. Θέλουν να προσπαθήσουν, αλλά φοβούνται μήπως ξαναπληγωθούν. Θέλουν να φύγουν, αλλά φοβούνται μήπως μετανιώσουν. Υπάρχει ακόμη αγάπη, αλλά έχει χαθεί η τρυφερότητα. Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά έχει θαφτεί κάτω από παράπονα. Υπάρχει η επιθυμία να μείνουν μαζί, αλλά κανείς δεν ξέρει πια πώς. Έχουν παιδιά, μια κοινή ζωή, οικονομικές υποχρεώσεις, χρόνια μαζί και μια ολόκληρη ιστορία που δεν διαγράφεται εύκολα. Και αυτή η αμφιθυμία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η σχέση έχει τελειώσει.

Επομένως, το πρώτο ερώτημα δεν είναι μόνο «να μείνω ή να φύγω;», αλλά «υπάρχει ακόμη ανάμεσά μας κάτι πάνω στο οποίο μπορούμε και οι δύο να δουλέψουμε;» Γιατί υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στο «θέλω να σωθεί η σχέση μου» και στο «είμαι πραγματικά διατεθειμένος να κάνω όσα χρειάζονται για να αλλάξει».

Πολλά ζευγάρια φτάνουν σε έναν ειδικό με την προσδοκία ότι κάποιος θα τους πει ποιος έχει δίκιο, ποιος φταίει ή τι πρέπει να κάνει ο άλλος. Κάποιες φορές, μάλιστα, η προσέγγιση είναι σχεδόν δοκιμαστική: «Ας κάνουμε μια προσπάθεια και βλέπουμε». Αν λειτουργήσει, καλώς. Αν όχι, τουλάχιστον θα ξέρουμε ότι προσπαθήσαμε.

Όμως μια σχέση δεν αλλάζει όταν ο καθένας περιμένει πρώτα να αλλάξει ο άλλος. Και αυτό δεν σημαίνει ότι και οι δύο έχουν την ίδια ευθύνη για όσα συνέβησαν – μπορεί και να μην την έχουν. Σημαίνει ότι, αν θέλουν να δουν αν υπάρχει μέλλον, και οι δύο χρειάζεται να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί.

Και εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη δυσκολία. Γιατί όλοι θέλουμε να αλλάξει η σχέση, αλλά όχι πάντα να αλλάξουμε εμείς μέσα στη σχέση.

Θέλουμε ο άλλος να μας ακούει περισσότερο, να θυμώνει λιγότερο, να είναι πιο τρυφερός, πιο διαθέσιμος, πιο υποστηρικτικός. Και είναι φυσικό να έχουμε ανάγκες και παράπονα.

Όμως κάποια στιγμή χρειάζεται να ρωτήσουμε και τον εαυτό μας:

Τι κάνω εγώ που συντηρεί αυτή τη δυναμική;

Πώς μιλάω όταν θυμώνω; Πώς αντιδρώ όταν πληγώνομαι; Μπορώ να ακούσω χωρίς να έχω ετοιμάσει ήδη την απάντησή μου πριν καν ακούσω τον άλλον; Αυτές οι ερωτήσεις δεν είναι εύκολες. Είναι όμως εκεί όπου αρχίζει η πραγματική αλλαγή.

Και υπάρχει και κάτι ακόμη. Όταν έχω πληγωθεί μέσα στη σχέση μου, δεν βλέπω πάντα τον άλλον όπως είναι σήμερα. Τον βλέπω μέσα από όσα έχουν προηγηθεί. Αν έχω πείσει τον εαυτό μου ότι ο σύντροφός μου είναι «πάντα επικριτικός», ότι «ποτέ δεν με υπολογίζει» ή ότι «δεν ενδιαφέρεται», τότε αρχίζω να παρατηρώ κυρίως όσα επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα προβλήματά μου δεν είναι πραγματικά. Σημαίνει ότι, όταν είμαι πληγωμένη, η εικόνα που έχω για τον άλλον μπορεί να γίνει πιο στενή από την πραγματικότητα.

Γι’ αυτό η προσπάθεια δεν είναι να πείσουμε τον εαυτό μας ότι όλα είναι καλά. Είναι να μπορέσουμε να δούμε ξανά ολόκληρη την εικόνα. Να αναγνωρίσουμε τι δεν λειτουργεί, αλλά και τι λειτουργεί ήδη. Να δούμε αν ο άνθρωπος απέναντί μας προσπαθεί. Αν ακούει. Αν αναλαμβάνει ευθύνη. Αν μπορεί να ζητήσει συγγνώμη. Αν υπάρχει διάθεση να αλλάξει κάτι ουσιαστικά.

Γιατί η σχέση δεν σώζεται από την καλή πρόθεση.

Σώζεται, όταν μπορεί να σωθεί, από επαναλαμβανόμενες διαφορετικές πράξεις.

Από μια συζήτηση που αυτή τη φορά δεν καταλήγει σε πόλεμο. Από μια συγγνώμη που δεν συνοδεύεται από «ναι, αλλά». Από την ικανότητα να πούμε «αυτό που έκανα σε πλήγωσε». Από το να θυμηθώ ότι απέναντί μου δεν έχω εχθρό, αλλά τον άνθρωπο με τον οποίο κάποτε αποφάσισα να μοιραστώ τη ζωή μου.

Χρειάζεται επίσης χρόνος.

Όχι ένας μαγικός χρόνος μέσα στον οποίο όλα θα γίνουν όπως πριν. Αλλά χρόνος για να φανεί αν η αλλαγή έχει διάρκεια. Γιατί μία καλή συζήτηση δεν αλλάζει μια σχέση. Ούτε μια εβδομάδα χωρίς καβγάδες. Αυτό που μετράει είναι τι συμβαίνει ξανά και ξανά.

Δεν χρειάζεται να αποφασίσουμε σήμερα αν θα μείνουμε μαζί για τα επόμενα είκοσι χρόνια.

Χρειάζεται όμως να είμαστε ειλικρινείς για το σήμερα.

Θέλω πραγματικά να προσπαθήσω;

Θέλει και ο άλλος;

Υπάρχει ακόμη σεβασμός, ασφάλεια και διάθεση να αλλάξει κάτι ουσιαστικά;

Και, αν σταματήσω να περιμένω να αλλάξει ο άλλος, υπάρχει κάτι που μπορώ εγώ να κάνω διαφορετικά;

Γιατί τελικά, το αν μια σχέση αξίζει να σωθεί δεν απαντιέται μόνο από το πόσο αγαπιούνται δύο άνθρωποι. Απαντιέται και από το αν μπορούν να δημιουργήσουν ξανά έναν τρόπο να είναι μαζί που να τους κάνει καλό.

Και αν η απάντηση είναι ναι, τότε αξίζει η προσπάθεια.

Αν όμως η προσπάθεια σημαίνει να μικρύνει ο ένας για να χωρέσει στη ζωή του άλλου, να συνεχίσει να φοβάται, να δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα ή να χάνει τον εαυτό του για να μη χάσει τη σχέση, τότε ίσως το πιο γενναίο πράγμα δεν είναι να τη σώσει.

Ίσως είναι να σώσει τον εαυτό του.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)

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