Έχεις ακούσει ποτέ τον όρο «LuckyGirlSyndrome»;Αν περνάς χρόνο στα socialmedia, ιδιαίτερα στο TikTok, είναι πολύ πιθανό να έχεις πέσει πάνω του. Αν με ρωτάς, το όλο conceptτο θεωρώ μια απίστευτη επιφανειακή βλακεία, ωστόσο έχει εκατομμύρια προβολές σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για την ιδέα ότι αν επαναλαμβάνεις θετικές δηλώσεις, αν πιστεύεις ακλόνητα ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και αν εκπέμπεις «σωστή ενέργεια», τότε το σύμπαν θα συνωμοτήσει υπέρ σου.Κάποιοι μάλιστα αποδίδουν σε αυτή τη φιλοσοφία τα πάντα: από μια επαγγελματική επιτυχία και έναν υψηλό βαθμό στις εξετάσεις μέχρι την αγορά ενός σπιτιού ή τη γνωριμία με τον ιδανικό σύντροφο.

Αν και το TikTok το παρουσίασε σαν κάτι καινούργιο, η ιδέα απέχει πολύ από το να είναι νέα. Εδώ και δεκαετίες, βιβλία και ολόκληρες βιομηχανίες αυτοβελτίωσης υπόσχονται ότι αν αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, θα αλλάξει και η ζωή μας. Από το βιβλίο ThePowerofPositiveThinking του NormanVincentPeale τη δεκαετία του 1950 μέχρι το παγκόσμιο φαινόμενο του TheSecret της RhondaByrne, εκατομμύρια άνθρωποι γοητεύτηκαν από την υπόσχεση ότι οι σκέψεις μας διαθέτουν μια σχεδόν μαγική δύναμη να προσελκύουν επιτυχία, υγεία και ευτυχία.

Αν το καλοσκεφτούμε, η υπόσχεση που κρύβεται πίσω από τέτοιες θεωρίες είναι εξαιρετικά δελεαστική. Σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα, οικονομικές δυσκολίες, ασθένειες, αδικίες και απρόβλεπτες ανατροπές, η ιδέα ότι μπορούμε να επηρεάσουμε την πραγματικότητα μέσω των σκέψεών μας προσφέρει μια αίσθηση ελέγχου. Μας κάνει να αισθανόμαστε λιγότερο ανήμποροι απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω μας.Μας κάνει να πιστεύουμε ότι έχουμε κάποια επιρροή στη ζωή μας.

Και εδώ τα πράγματα γίνονται πιο ενδιαφέροντα, γιατί η ψυχολογία δεν απορρίπτει εντελώς αυτή την ιδέα. Αντιθέτως, γνωρίζουμε πλέον από δεκάδες έρευνες ότι η αισιοδοξία συνδέεται με σημαντικά οφέλη. Οι άνθρωποι που τείνουν να βλέπουν το μέλλον με περισσότερη ελπίδα παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης, μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα απέναντι στις δυσκολίες, και συχνά μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή τους. Φαίνεται επίσης να επιμένουν περισσότερο στους στόχους τουςκαι να δημιουργούν πιο ποιοτικές κοινωνικές σχέσεις.

Με άλλα λόγια, η αισιοδοξία δεν είναι απλώς μια ωραία ιδέα. Είναι ένας πραγματικός ψυχολογικός πόρος.

Το πρόβλημα αρχίζει όταν περνάμε από την αισιοδοξία στην αυταπάτη.

Η ψυχολογία περιγράφει ένα φαινόμενο που ονομάζεται optimismbias, δηλαδή την τάση μας να πιστεύουμε ότι τα καλά πράγματα είναι πιο πιθανό να συμβούν σε εμάς απ’ ό,τι στους άλλους και ότι τα αρνητικά γεγονότα μάλλον θα προσπεράσουν τη δική μας πόρτα. Είναι η φωνή μέσα μας που λέει ότι θα περάσουμε το μάθημα ακόμη κι αν δεν διαβάσουμε αρκετά, ότι η κακή διατροφή δεν θα επηρεάσει εμάς, ότι οι δυσκολίες αφορούν κυρίως τους άλλους ανθρώπους.Και ενώ αυτές οι πεποιθήσεις μπορεί να προσφέρουν μια πρόσκαιρη αίσθηση ασφάλειας, συχνά οδηγούν σε κακές αποφάσεις.

Ίσως όμως το πιο προβληματικό σημείο αυτής της κουλτούρας της ακραίας θετικότητας να εμφανίζεται όταν εφαρμόζεται σε ανθρώπους που βιώνουν πραγματικό πόνο.Η συγγραφέας BarbaraEhrenreich, για παράδειγμα, περιέγραψε ότι όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα ολόκληρο κύμα μηνυμάτων που της έλεγαν να παραμείνει θετική. Σαν η έκβαση της ασθένειάς της να εξαρτιόταν κυρίως από τη δύναμη της σκέψης της. Σαν ο φόβος, η θλίψη ή η απόγνωσή της να αποτελούσαν κάποιου είδους προσωπική αποτυχία.

Όμως τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος φοβάται; Όταν πονά; Όταν είναι εξαντλημένος από τις θεραπείες ή νιώθει ότι το έδαφος χάνεται κάτω από τα πόδια του;Τότε η απαίτηση να είναι συνεχώς θετικός μπορεί να μετατραπεί σε ένα ακόμη βάρος. Γιατί, εκτός από την ασθένεια, καλείται να διαχειριστεί και την ενοχή ότι δεν είναι αρκετά αισιόδοξος.

Η ζωή, όμως, είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό. Δεν υπάρχουν σοβαρά επιστημονικά δεδομένα που να δείχνουν ότι η θετική σκέψη από μόνη της μπορεί να θεραπεύσει τον καρκίνο ή να «εκδηλώσει» θαυματουργά γεγονότα στη ζωή μας. Υπάρχουν όμως αρκετές ενδείξεις ότι η αισιοδοξία μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις δυσκολίες, να συνεργαστούμε πιο αποτελεσματικά με τους γιατρούς μας, να ακολουθήσουμε μια θεραπεία με συνέπεια, να επιμείνουμε όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα και να συνεχίσουμε να προσπαθούμε όταν οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος μας.

Και ίσως εκεί να βρίσκεται η πραγματική δύναμη της θετικής σκέψης.Όχι στο ότι αλλάζει μαγικά την πραγματικότητα, αλλά στο ότι επηρεάζειτον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμαστε σε αυτόν τον κόσμο.Όταν πιστεύουμε ότι ένας στόχος είναι εφικτός, είναι πιο πιθανό να δουλέψουμε γι’ αυτόν. Όταν πιστεύουμε ότι η υγεία μας μπορεί να βελτιωθεί, είναι πιο πιθανό να αλλάξουμε συνήθειες.Όταν πιστεύουμε ότι η προσπάθειά μας έχει νόημα, είναι πιο πιθανό να επιμείνουμε.Δεν είναι οι σκέψεις που δημιουργούν από μόνες τους το αποτέλεσμα. Είναι οι πράξεις που γεννιούνται από αυτές.

Ίσως τελικά η πιο υγιής μορφή αισιοδοξίας να μην είναι η πεποίθηση ότι «όλα θα πάνε καλά». Ίσως να είναι η πεποίθηση ότι, ακόμη κι αν δεν πάνε όλα καλά, μπορούμε να συνεχίσουμε να προχωράμε, να προσαρμοζόμαστε και να προσπαθούμε.

Γιατί τελικά η ζωή δεν αλλάζει επειδή επαναλάβαμε αρκετές φορές μια θετική φράση μπροστά στον καθρέφτη. Αλλά επειδή, παρά τους φόβους, τις αμφιβολίες και τις δυσκολίες μας, συνεχίσαμε να κάνουμε μικρά βήματα προς την κατεύθυνση που είχε νόημα για εμάς. Και αυτό μπορεί να μην είναι τόσο εντυπωσιακό όσο το «LuckyGirlSyndrome», αλλά είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που η επιστήμη – και η ίδια η ζωή – μας δείχνουν ότι πραγματικά λειτουργεί.

Ακούστε το σχετικό ηχητικό:

ΙουλίαΚαζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (UniversityofSurrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

SolutionFocusedΘεραπεύτρια (BRIEF)