Πριν από λίγο καιρό συνεργάστηκα με μια γυναίκα που θα την ονομάσουμε Άννα. Η Άννα έμοιαζε να τα έχει όλα. Δύο χρόνια νωρίτερα είχε ολοκληρώσει το διδακτορικό της στο Μάρκετινγκ, είχε βρει δουλειά σε μια επιτυχημένη εταιρεία, είχε φίλους που την αγαπούσαν και μια ζωή που, από έξω τουλάχιστον, έμοιαζε αξιοζήλευτη.

Κανείς όμως δεν έβλεπε τι συνέβαινε πίσω από κλειστές πόρτες.

Για περίπου τέσσερις μήνες χρειαζόταν τεράστια προσπάθεια ακόμη και για να σηκωθεί από το κρεβάτι. Η ενέργειά της είχε εξαφανιστεί, η δουλειά της άρχισε να επηρεάζεται, οι φίλοι της παρατηρούσαν ότι κάτι είχε αλλάξει και η ίδια ένιωθε πως βυθιζόταν ολοένα και περισσότερο σε ένα σκοτάδι που δεν μπορούσε να εξηγήσει. Μέχρι που μια μέρα, μη μπορώντας πλέον να κρύψει αυτό που βίωνε, παραδέχτηκε στην καλύτερή της φίλη πόσο πολύ υπέφερε.

«Αυτό δεν είσαι εσύ», της είπε εκείνη. «Πρέπει να ζητήσεις βοήθεια».

Το ίδιο βράδυ η Άννα κάθισε μπροστά στον υπολογιστή αποφασισμένη να βρει έναν ψυχολόγο, έναν ψυχοθεραπευτή, κάποιον να τη βοηθήσει. Μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκε μπροστά σε δεκάδες προφίλ, διαφορετικές προσεγγίσεις, τίτλους σπουδών, εξειδικεύσεις και πιστοποιήσεις. Και όσο περισσότερο διάβαζε, τόσο περισσότερο μπερδευόταν. Τελικά έκλεισε τον υπολογιστή και ξαναγύρισε στο κρεβάτι της.

Και ίσως αυτή η σκηνή να είναι πιο συνηθισμένη απ’ όσο νομίζουμε.

Παρότι σχεδόν ένας στους δύο ανθρώπους θα αντιμετωπίσει κάποια στιγμή στη ζωή του μια σημαντική ψυχική δυσκολία, πολλοί δεν φτάνουν ποτέ στο γραφείο ενός θεραπευτή. Μερικές φορές ο λόγος είναι οικονομικός. Άλλες φορές είναι ο φόβος του στίγματος. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που απλώς δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν ή αμφιβάλλουν αν η ψυχοθεραπεία μπορεί πραγματικά να βοηθήσει.

Άλλωστε, μία από τις πιο συνηθισμένες αντιρρήσεις είναι η εξής:

«Γιατί να πληρώσω κάποιον για να μιλήσω, όταν έχω φίλους;»

Πράγματι, οι φίλοι αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους προστατευτικούς παράγοντες για την ψυχική μας υγεία. Ένας άνθρωπος που μας αγαπά μπορεί να μας ακούσει, να μας αγκαλιάσει και να σταθεί δίπλα μας στις δύσκολες στιγμές.

Η ψυχοθεραπεία όμως δεν αντικαθιστά αυτές τις σχέσεις. Είναι κάτι διαφορετικό.

Ένας καλός θεραπευτής δεν είναι απλώς κάποιος που ακούει την ιστορία μας. Είναι ένας επαγγελματίας εκπαιδευμένος να βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν βαθύτερα τον εαυτό τους, να αναγνωρίσουν μοτίβα που επαναλαμβάνονται στις σχέσεις και στις επιλογές τους, να επεξεργαστούν τραυματικές εμπειρίες και να αναπτύξουν νέους τρόπους διαχείρισης των δυσκολιών της ζωής.

Με αυτή την έννοια, η θεραπεία μοιάζει λιγότερο με μια απλή συζήτηση και περισσότερο με μια διαδικασία μάθησης. Μια διαδικασία μέσα από την οποία μαθαίνουμε κάτι πολύ σημαντικό: τον ίδιο μας τον εαυτό.

Και παρά τα δεκάδες χρόνια έρευνας που δείχνουν ότι η ψυχοθεραπεία βοηθά σημαντικά μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, οι αμφιβολίες παραμένουν. Ίσως επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που συχνά αντιμετωπίζει τον ψυχικό πόνο με σκεπτικισμό. Μια κοινωνία που εξακολουθεί να στέλνει το μήνυμα ότι πρέπει να τα καταφέρνουμε μόνοι μας, ότι οι δυσκολίες είναι σημάδι αδυναμίας και ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν πραγματικά.

Η επιστήμη όμως δείχνει μια διαφορετική εικόνα.

Άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κατάθλιψη, άγχος, τραυματικές εμπειρίες, δυσκολίες στις σχέσεις ή σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους μπορούν, μέσα από την κατάλληλη θεραπευτική διαδικασία, να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να βελτιώσουν ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής τους.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι κάθε θεραπευτής ταιριάζει σε κάθε άνθρωπο. Όπως συμβαίνει σε κάθε ανθρώπινη σχέση, έτσι και εδώ η σύνδεση έχει τεράστια σημασία.

Ο καλύτερος θεραπευτής δεν είναι απαραίτητα εκείνος με το πιο εντυπωσιακό βιογραφικό. Συχνά είναι εκείνος δίπλα στον οποίο αισθανόμαστε ότι μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας. Εκείνος που μας εμπνέει εμπιστοσύνη, που μας ακούει χωρίς να μας κρίνει, όπου νιώθουμε ασφαλείς να μιλήσουμε για πράγματα που ίσως δεν έχουμε πει ποτέ σε κανέναν, και που διαθέτει την εμπειρία να μας συνοδεύσει στα ζητήματα που μας απασχολούν. Η θεραπεία είναι μια σχέση. Και όπως κάθε σημαντική σχέση, χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθεί.

Γι’ αυτό και οι πρώτες συνεδρίες αποτελούν συχνά μια περίοδο γνωριμίας. Δεν είναι μόνο ο θεραπευτής που προσπαθεί να μας καταλάβει. Είμαστε κι εμείς που προσπαθούμε να καταλάβουμε αν αυτός ο άνθρωπος είναι ο κατάλληλος συνοδοιπόρος για το ταξίδι που έχουμε μπροστά μας.

Η Άννα τελικά ξαναδοκίμασε. Επικοινώνησε μαζί μου μέσω κοινών γνωστών, έκλεισε ένα πρώτο ραντεβού και ξεκίνησε μια διαδικασία που, όπως λέει σήμερα, της επέτρεψε να ξαναβρεί σταδιακά τον εαυτό της.

Όχι επειδή της έδωσα μαγικές απαντήσεις.

Αλλά επειδή βρήκε έναν ασφαλή χώρο όπου μπορούσε να μιλήσει ειλικρινά, να κατανοήσει βαθύτερα όσα βίωνε και να αρχίσει να χτίζει μια διαφορετική σχέση με τον εαυτό της και τη ζωή της.

Και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο που αξίζει να θυμόμαστε. Το να ζητάμε βοήθεια δεν σημαίνει ότι αποτύχαμε. Δεν σημαίνει ότι είμαστε αδύναμοι. Και σίγουρα δεν σημαίνει ότι οι φίλοι και οι άνθρωποι που μας αγαπούν δεν είναι αρκετοί.

Σημαίνει απλώς ότι αναγνωρίζουμε ότι κάποιες φορές δεν χρειαζόμαστε μόνο κάποιον να μας ακούσει. Χρειαζόμαστε κάποιον να μας βοηθήσει να δούμε όσα μόνοι μας δυσκολευόμαστε να δούμε.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)

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