Αν σου ζητούσα να σκεφτείς τη λέξη «τελετουργία», πιθανότατα το μυαλό σου θα πήγαινε σε κάποια θρησκευτική τελετή, σε έναν γάμο ή σε μια επίσημη εκδήλωση, όπως για παράδειγμα μια ορκωμοσία. Στην πραγματικότητα όμως οι τελετουργίες βρίσκονται παντού γύρω μας και αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας πολύ περισσότερο απ’ όσο συνειδητοποιούμε.

Ίσως να είναι ο καφές που πίνεις κάθε πρωί στην ίδια αγαπημένη σου κούπα. Ίσως το οικογενειακό τραπέζι της Κυριακής. Ίσως η συνήθεια να τηλεφωνείς στους γονείς σου κάθε εβδομάδα ή να συναντάς έναν φίλο στο ίδιο καφέ κάθε Παρασκευή απόγευμα, για να γιορτάσεις την έναρξη του Σαββατοκύριακου. Μπορεί να είναι το κερί που ανάβεις μπαίνοντας σε μια εκκλησία ή μια βόλτα που έχεις καθιερώσει κάθε μέρα μετά τη δουλειά.

Αν κοιτάξω τη ζωή μου προσεκτικά, συνειδητοποιώ ότι είναι γεμάτη μικρές τελετουργίες. Κάθε φορά που επιστρέφω στο σπίτι των γονιών μου, θα σταματήσουμε πρώτα σε ένα αγαπημένο μας καφέ για τα καλωσορίσματα. Την πρώτη ημέρα κάθε μήνα συνήθως θα με περιμένει ένα μπουκέτο λουλούδια από τον άντρα μου για να «μας μπει καλά ο μήνας». Και σε κάθε επέτειο του γάμου μας ανταλλάσσουμε ένα δώρο που συνδέεται με το σύμβολο της συγκεκριμένης χρονιάς – βαμβάκι, δέρμα, ξύλο, γυαλί ή κάποιο άλλο υλικό που αντιπροσωπεύει το ταξίδι που έχουμε διανύσει μαζί.

Αν τα δει κανείς απ’ έξω, ίσως μοιάζουν με ασήμαντες συνήθειες. Για τον καθένα από εμάς όμως είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι τρόποι με τους οποίους δίνουμε νόημα στις εμπειρίες μας, συνδεόμαστε, και δημιουργούμε μια αίσθηση συνέχειας μέσα στον χρόνο.

Η ψυχολογία τα τελευταία χρόνια δείχνει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη δύναμη των «τελετουργιών». Έρευνες δείχνουν ότι οι συμβολικές πράξεις μπορούν να μειώσουν το άγχος, να προσφέρουν αίσθηση σταθερότητας και να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε σημαντικές αλλαγές ή δυσκολίες της ζωής. Ίσως γιατί οι τελετουργίες δημιουργούν μια αίσθηση τάξης μέσα σε έναν κόσμο που συχνά μοιάζει απρόβλεπτος.

Τα τελετουργικά έχουν μια ιδιαίτερη ιδιότητα. Δίνουν συμβολική μορφή σε πράγματα που συχνά είναι δύσκολο να εκφραστούν με λόγια. Η τελετή της αποφοίτησης δεν είναι απλώς λίγα βήματα πάνω σε μια σκηνή και μια χειραψία. Ένας γάμος δεν είναι απλώς η ανταλλαγή δύο δαχτυλιδιών. Οι πράξεις αυτές αποκτούν νόημα επειδή συμβολίζουν κάτι μεγαλύτερο: μια μετάβαση, μια δέσμευση, ένα τέλος ή μια νέα αρχή.

Οι τελετουργίες μπορεί να αφορούν και την απώλεια. Πολλοί άνθρωποι, μετά την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, δημιουργούν μικρές συμβολικές πράξεις που τους βοηθούν να διατηρήσουν τη σύνδεση μαζί του. Κάποιος ανάβει ένα κερί κάθε χρόνο στα γενέθλιά του. Κάποια επισκέπτεται ένα συγκεκριμένο μέρος όπου περνούσαν χρόνο μαζί. Άλλοι μαγειρεύουν μια αγαπημένη οικογενειακή συνταγή ή ακούνε ένα τραγούδι που τους θυμίζει τον άνθρωπό τους.

Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η πράξη καθαυτή. Είναι το νόημα που της αποδίδουμε.

Η έρευνα έχει διαπιστώσει ότι τα τελετουργικά μπορούν να ενισχύσουν το αίσθημα ελέγχου σε δύσκολες περιόδους και να βοηθήσουν τους ανθρώπους να επεξεργαστούν σημαντικές αλλαγές και απώλειες. Λειτουργούν σαν γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, ανάμεσα σε αυτό που χάθηκε και σε αυτό που συνεχίζει να υπάρχει μέσα μας.

Σε μια εποχή που όλα κινούνται γρήγορα, οι τελετουργίες μας προσφέρουν κάτι πολύτιμο: την ευκαιρία να σταματήσουμε για λίγο και να κοιτάξουμε πίσω. Να δώσουμε σημασία σε όσα διαφορετικά θα προσπερνούσαμε.

Οι μικρές τελετουργίες δεν εξαφανίζουν τις δυσκολίες, ούτε λύνουν τα προβλήματα. Μας υπενθυμίζουν όμως τι έχει αξία. Ποιοι άνθρωποι είναι σημαντικοί για εμάς. Ποιες εμπειρίες θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανές. Ποιοι είμαστε. Δίνουν νόημα στο πέρασμά μας από τον κόσμο και μορφή σε πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για να τα αφήσουμε να χαθούν.

Ακούστε το σχετικό ηχητικό:

ΙουλίαΚαζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (UniversityofSurrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

SolutionFocusedΘεραπεύτρια (BRIEF)

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