Έχω δουλέψει με αρκετούς ανθρώπους που ονειρεύονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, να ξεκινήσουν κάτι δικό τους ή να κάνουν ένα μεγάλο επαγγελματικό βήμα. Και αν υπάρχει ένα πράγμα που τους κρατά πίσω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αυτό δεν είναι η έλλειψη ικανοτήτων, ούτε οι εξωτερικές συνθήκες. Είναι το timing.

Η ιδέα ότι «πρέπει πρώτα να είμαι έτοιμος» πριν κάνω οτιδήποτε.

Και όταν τους ρωτάς τι σημαίνει αυτό το “έτοιμος”, οι απαντήσεις μοιάζουν συχνά με λίστες αναβολής:

«Πρέπει πρώτα να χάσω βάρος, γιατί θα πρέπει να εκτεθώ στα social media».

«Πρέπει πρώτα να εκδώσω το βιβλίο μου, για να με πάρουν στα σοβαρά».

«Πρέπει πρώτα να νιώσω περισσότερη αυτοπεποίθηση».

Πάντα υπάρχει ένα ακόμη βήμα πριν την αρχή. Ένα ακόμη «όταν». Και έτσι, το «θα ξεκινήσω όταν είμαι έτοιμος» γίνεται η πιο καλοστημένη δικαιολογία που μας κρατά ακριβώς εκεί που είμαστε, η πιο κοινωνικά αποδεκτή μορφή αναβολής.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η ετοιμότητα, όπως τη φανταζόμαστε, σπάνια έρχεται πριν τη δράση. Συνήθως έρχεται μετά. Κι αυτό είναι κάτι που δεν μας το μαθαίνουν.

Θυμάμαι πολύ καθαρά την περίοδο που αποφάσισα να ανοίξω το δικό μου γραφείο. Είχα συνειδητοποιήσει ότι δεν ήθελα μια αμιγώς ακαδημαϊκή πορεία. Ήθελα άμεση επαφή με ανθρώπους, να τους στηρίζω πρακτικά, να βλέπω τον αντίκτυπο της δουλειάς μου. Ήθελα επίσης ελευθερία – να μπορώ να μεταφέρω τη δουλειά μου οπουδήποτε στον κόσμο.

Το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχα καμία καθοδήγηση. Δεν είχα δίκτυο. Οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μου ήταν στον ακαδημαϊκό χώρο και κανείς δεν ήξερε πώς στήνεται μια θεραπευτική πρακτική από το μηδέν. Άρχισα λοιπόν να μιλάω με συμφοιτητές μου στους οποίους είχα ούτως ή άλλως πρόσβαση. Όλοι τους χωρίς εξαίρεση μου έλεγαν το ίδιο πράγμα: «Δεν θα το τολμούσα αν δεν είχα πρώτα Χ χρήματα στην άκρη.»

Δεν τα είχα. Δεν ήξερα τι έκανα. Δεν ένιωθα καν έτοιμη. Και όμως, το έκανα. Και αποδείχθηκε μία από τις καλύτερες αποφάσεις της ζωής μου.

Καταλαβαίνω την ανάγκη για προσοχή και σύνεση. Αλλά υπάρχει ένα σημείο όπου η υπερβολική ασφάλεια μετατρέπεται σε παράλυση. Έχω δει ανθρώπους να περιμένουν «την κατάλληλη στιγμή» για χρόνια – και τελικά να μην ξεκινούν ποτέ.

Υπάρχουν πράγματα στη ζωή για τα οποία δεν είσαι ποτέ πραγματικά έτοιμος. Φαντάζομαι πως δεν είσαι ποτέ απόλυτα έτοιμος να κάνεις παιδιά. Δεν είσαι ποτέ έτοιμος να αγοράσεις το πρώτο σου σπίτι. Κάποια στιγμή απλώς αποφασίζεις και μαθαίνεις στην πορεία.

Θυμάμαι έναν θεραπευόμενο που το μεγαλύτερο όνειρό του ήταν να ξαναβρεί τη φυσική του κατάσταση και να νιώθει λειτουργικός στο σώμα του. Όμως ποτέ «δεν έβρισκε την κατάλληλη στιγμή». Περίμενε να ηρεμήσει το πρόγραμμα των ταξιδιών του. Και πριν το καταλάβει, πέρασαν δέκα χρόνια. Και όταν τελικά επισκέφθηκε το γιατρό, συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει πολύτιμο χρόνο.

Αν υπήρχε κάτι που θα ήθελε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, δεν ήταν οι τέλειες συνθήκες. Ήταν εκείνη η δεκαετία πίσω.

Η αλήθεια είναι απλή, αλλά δύσκολη να την αποδεχτούμε: δεν γινόμαστε έτοιμοι και μετά δρούμε. Δρούμε – και μέσα από τη δράση γινόμαστε έτοιμοι.

Το πραγματικό ερώτημα λοιπόν δεν είναι πότε θα είσαι έτοιμος. Είναι: πόσο ακόμη είσαι διατεθειμένος να περιμένεις τη ζωή σου να ξεκινήσει; Και τι χάνω κάθε φορά που περιμένω;

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)