Ο κόσμος σήμερα μοιάζει να έχει τρελαθεί εντελώς. Κάθε φορά που ανοίγεις την τηλεόραση ή κοιτάς το κινητό σου, εμφανίζεται μπροστά σου μια νέα καταστροφή, μια νέα τραγωδία:πόλεμοι, απόκοσμη βία, εγκλήματα και δολοφονίες εν ψυχρώ που γίνονται αμέσως viral. Παντού θάνατος, παντού πόνος. Σε μια τέτοια καθημερινότητα είναι φυσιολογικό να αρχίζεις να υποθέτεις το χειρότερο για τον κόσμο γύρω σου· να σκέφτεσαι ότι όλοι είναι επικίνδυνοι, κακοπροαίρετοι, ότι όλα είναι μια απάτη, ότι δεν υπάρχει πια κάτι καλό να εμπιστευθείς. Και ως έναν βαθμό, θα πρέπει πράγματι να βρισκόμαστε σε εγρήγορση, και στο λέω εγώ που εννοείται πως έχω πιαστεί κορόιδο ουκ ολίγες φορές. Και όμως, όσο «λογική» κι αν μοιάζει αυτή η αντίδραση, στην πραγματικότητα καταστρέφει την ψυχική μας ισορροπία. Γιατί, ναι, αυτή είναι μια φυσιολογική αντίδραση, αλλά όχι ένας τρόπος να ζεις.

Γιατί όταν το βλέμμα μας σταθεροποιείται μόνο στο αρνητικό, το μυαλό και το σώμα μας φθείρονται. Και τότε το άγχος και η κατάθλιψη βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, η διάθεση βαραίνει, η ελπίδα χάνεται. Η αρνητική σκέψη δεν μένει ουδέτερη – επηρεάζει άμεσα το νευρικό σύστημα, το σώμα και την καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζονται εβδομάδες για να συμβεί αυτό· ένα και μόνο αρνητικό ερέθισμα μπορεί να μας ρίξει ψυχολογικά μέσα σε δευτερόλεπτα. Κι αν αυτή η συνήθεια γίνει τρόπος ζωής, τότε μιλάμε για μια μόνιμη κατάσταση εσωτερικής εξάντλησης.

Πώς μπορούμε λοιπόν να σταθούμε όρθιοι μέσα σε αυτή την καταιγίδα; Πώς μπορούμε να προστατευτούμε χωρίς να κλείσουμε τα μάτια στην πραγματικότητα; Η απάντηση, πιστεύω, είναι διπλή: πρώτον, να φιλτράρουμε συνειδητά το τι καταναλώνουμε· και δεύτερον, να μάθουμε να αναζητούμε το καλό, ακόμη κι αν χρειαστεί προσπάθεια. Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι η λύση είναι να αγνοούμε την πραγματικότητα, αλλά να μάθουμε να την φιλτράρουμε και να την ισορροπούμε.

Σκέψου λίγο πώς ήταν η ζωή πριν από τα socialmedia, ακόμη και πριν από το διαδίκτυο. Φυσικά και γνωρίζαμε ότι υπήρχαν πόλεμοι, εγκλήματα, και δυστυχία στον κόσμο. Αλλά δεν μας βομβάρδιζαν κάθε πέντε λεπτά. Δεν κουβαλούσαμε στην τσέπη μας μια συσκευή που μας ειδοποιούσε ασταμάτητα για κάθε τραγωδία στον πλανήτη. Σήμερα, αυτή η συνεχής υπερέκθεση λειτουργεί σαν συλλογικό τραύμα· όλοι βρισκόμαστε σε κατάσταση υπερεπαγρύπνησης, σαν το νευρικό μας σύστημα να βρίσκεται σε συνεχή επιφυλακή, να μην παίρνει ποτέ ανάσα.

Εδώ έρχεται η σημασία της επιλογής. Το πρώτο βήμα είναι να επιλέγουμε προσεκτικά τι καταναλώνουμε. Δεν χρειάζεται να παρακολουθούμε τα πάντα, ούτε να επιτρέπουμε σε κάθε μέσο να μολύνει την ψυχή μας με θυμό και φόβο. Αν μια πηγή ειδήσεων ή ένας λογαριασμός στα social σου προκαλεί άγχος, μπορείς να τον απομακρύνεις. Κλείσε ειδοποιήσεις, κάνε unfollow, διάλεξε συνειδητά περιεχόμενο που σε εμπνέει και σου θυμίζει ότι υπάρχει ακόμη καλοσύνη. Δεν είναι πολυτέλεια· είναι μέσο αυτοπροστασίας.

Το δεύτερο βήμα είναι πιο δύσκολο, αλλά καθοριστικό: να ψάχνεις εσύ το καλό. Δεν θα έρθει μόνο του στην οθόνη μας. Χρειάζεται να το ψάξουμε εμείς στην καθημερινότητα: σε εκείνον τον άγνωστο που χαμογελά ειλικρινά, σε μια μικρή πράξη καλοσύνης στο δρόμο, σε μια λέξη συμπαράστασης. Όσο κι αν κυριαρχεί το αρνητικό, οι άνθρωποι που φέρονται με ανθρωπιά υπάρχουν. Το κακό θα σε βρει ούτως ή άλλως· την καλοσύνη, όμως, χρειάζεται να την αναζητήσεις.

Ξέρω ότι αυτό δεν σημαίνει να κλείνουμε τα μάτια στον πόνο του κόσμου. Ούτε και πρέπει. Σημαίνει, όμως, να μην αφήνουμε το σκοτάδι να μονοπωλεί την οπτική μας. Γιατί η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη: περιέχει και το κακό και το καλό. Και το ποιο μέρος της θα κυριαρχήσει μέσα μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πού θα εστιάσουμε.

Η ελπίδα, σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι αφέλεια· είναι πράξη αντίστασης. Είναι επιλογή ψυχικής ανθεκτικότητας. Όταν επιλέγουμε να δούμε το φως ακόμη και μέσα στο χάος, δεν ακυρώνουμε τον πόνο του κόσμου· απλώς του αρνούμαστε το δικαίωμα να καταστρέψει τη δική μας εσωτερική ισορροπία.

Γιατί, ναι, ο κόσμος έχει σκοτάδι. Πολύ σκοτάδι. Αλλά αν ψάξεις προσεκτικά, θα δεις ότι έχει και άφθονο φως. Και είναι στο χέρι σου να στραφείς προς αυτό.

ΙουλίαΚαζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (UniversityofSurrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

SolutionFocused Θεραπεύτρια (BRIEF)