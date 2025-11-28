Ακόμα και στη θεραπεία, η δημιουργικότητα είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για να φέρουμε ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή μας. Είναι αυτό που συχνά οδηγεί τους ανθρώπους σε αποφάσεις και πράξεις που πραγματικά κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητά τους. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δημιουργικότητα για να φέρουμε αλλαγές – αλλαγές που θα μας κάνουν να νιώθουμε ευτυχία και ειρήνη.

Πριν από λίγο καιρό, μια πελάτισσά μου με ρώτησε γιατί δεν της δίνω ασκήσεις για να κάνει στο σπίτι – γιατί αυτό ήταν κάτι που έκανε με τον προηγούμενο θεραπευτή της. Το πρόβλημα με τις ασκήσεις και τις οδηγίες είναι ότι, ακόμα κι αν η ιδέα είναι καλή και θα μπορούσε πράγματι να λειτουργήσει, το γεγονός ότι έρχεται από μένα μειώνει την ικανότητα του πελάτη να χρησιμοποιήσει τη δική του δημιουργικότητα. Όταν οι λύσεις προέρχονται από εμάς, δεν έχουν την ίδια δύναμη όσο όταν προέρχονται από τον ίδιο τον άνθρωπο που τις εφαρμόζει στη ζωή του.

Θυμάμαι μια συνεδρία με ένα ζευγάρι – όπως και οι ίδιοι παραδέχτηκαν, αρκετά δύσκολο να παρεισφρήσει κανείς! Η πρώτη μας συνεδρία ξεκίνησε με φωνές και προσβολές, με εμένα στη μέση μάταια να προσπαθώ να μετατρέψω αυτή την ένταση σε μια θεραπευτική συζήτηση. Μετά από περίπου είκοσι λεπτά έντονης συζήτησης, με μια μικρή δόση απελπισίας, τους ρώτησα: «Πώς γνωριστήκατε;»

Ξαφνικά, όλα άλλαξαν. Τότε άρχισαν να μου διηγούνται την ιστορία τους, τις πρώτες στιγμές που ερωτεύτηκαν, την πρώτη φορά που έκαναν έρωτα, την αθωότητα και τη χαρά της αρχής της σχέσης τους. Η υπόλοιπη συνεδρία μετατράπηκε σε μια όμορφη αναδρομή στην αρχή της σχέσης τους, γεμάτη συναισθήματα και τρυφερές αναμνήσεις. Την επόμενη φορά που συναντηθήκαμε, η αλλαγή ήταν εμφανής: η σχέση τους είχε μπει σε μια θετική τροχιά.

Τους ρώτησα τι είχε αλλάξει. Μου απάντησαν ότι, αμέσως μετά τη συνεδρία, όταν γύρισαν σπίτι, συζήτησαν και αναπολήσανε την αρχή της σχέσης τους και όλες τις θετικές εμπειρίες που είχαν περάσει μαζί. Εκείνο το βράδυ, όλα ήταν διαφορετικά. Η γυναίκα μου είπε ότι την επόμενη μέρα, όταν ξύπνησε, εκείνος έκανε κάτι που μόνο κάποιος που αγαπά πραγματικά θα έκανε: της ετοίμασε πρωινό και της το πήγε στο κρεβάτι. «Έχεις ποτέ βιώσει κάποιον να ξυπνήσει νωρίς, να μαγειρέψει το αγαπημένο σου πρωινό και να σου το φέρει με την παραμικρή προσοχή σε αυτό που σου αρέσει;» με ρώτησε. Και πρόσθεσε: «Μόνο κάποιος που σε αγαπάει θα έκανε κάτι τέτοιο».

Αυτό ήταν ένα παράδειγμα της δύναμης της δημιουργικής σκέψης. Ό,τι κι αν έκανα εγώ ως θεραπεύτρια δεν θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Η αλλαγή προήλθε από τη δική τους πρωτοβουλία, από την ικανότητά τους να δημιουργήσουν κάτι μοναδικό και προσωπικό για τη σχέση τους. Και αυτό είναι το πιο ισχυρό μήνυμα: η λύση που δημιουργούμε εμείς, με τη δική μας σκέψη και φαντασία, είναι πάντα η καλύτερη.

Αυτό ισχύει για κάθε πρόβλημα στη ζωή μας. Το πρώτο βήμα είναι να πιστέψουμε ότι υπάρχει λύση, ακόμα κι αν δεν είναι εμφανής. Το να δεχτούμε ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση ενεργοποιεί τη δημιουργικότητά μας και ανοίγει δρόμους που πριν δεν βλέπαμε. Μερικές φορές, η λύση δεν είναι προφανής – αλλά όταν πιστεύουμε ότι υπάρχει, μπορούμε να βρούμε αυτή που ταιριάζει σε εμάς.

Η δημιουργικότητα βρίσκεται παντού γύρω μας. Αν την αναζητήσεις, θα δεις καθημερινά παραδείγματα ανθρώπων, με μικρές και μεγάλες ιδέες, που βρίσκουν πρωτότυπες λύσεις. Και όταν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να δημιουργεί, όχι μόνο βρίσκουμε λύσεις για τα δικά μας προβλήματα, αλλά επηρεάζουμε και όσους βρίσκονται γύρω μας με θετικό τρόπο.

Ας θυμόμαστε λοιπόν: η δική μας ιδέα, η δική μας δημιουργική λύση, έχει τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πιστέψουμε ότι υπάρχει μια λύση και να αφήσουμε τη δική μας δημιουργικότητα να δράσει. Οι απαντήσεις που βρίσκουμε εμείς οι ίδιοι δεν συγκρίνονται με κανενός άλλου.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)