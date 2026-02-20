Το να ζεις προσπαθώντας συνεχώς να ευχαριστείς τους άλλους είναι ένα φαινόμενο που πολλοί αγνοούμε, αλλά η επίδρασή του στη ζωή μας είναι τεράστια. Στην προσπάθεια να αρέσουμε σε όλους, καταλήγουμε να χάνουμε τον έλεγχο της δικής μας ζωής, να αγχωνόμαστε, να απογοητευόμαστε και να πνιγόμαστε στηνψευδαίσθηση ότι ποτέ δεν είμαστε αρκετοί, όσο κι αν προσπαθούμε. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, προσπαθούμε να ελέγξουμε την αντίληψη των άλλων για εμάς, θέλοντας να μας βλέπουν όπως εμείς θέλουμε. Και αυτή η προσπάθεια ελέγχου των άλλων δεν είναι απλώς άκαρπη· είναι εξαντλητική για την ψυχική μας υγεία.

Σκέψου για παράδειγμα μια νεαρή γυναίκα που αγαπάει το χορό και ονειρεύεται να σπουδάσει τέχνη. Όταν έρχεται η στιγμή της επιλογής, η οικογένειά της επιμένει να σπουδάσει νομική, κληρονομώντας έτσι το γραφείο του πατέρα της και μια σίγουρη πελατεία που θα της εξασφαλίσει ένα σταθερό μέλλον. Αντί να ακολουθήσει το όνειρό της και να σπουδάσει επαγγελματικό χορό, συμφωνεί με τους γονείς και εγκαταλείπει το πάθος της, πιστεύοντας ότι έτσι θα τους ευχαριστήσει. Τα χρόνια περνούν και εκείνη νιώθει δυσαρεστημένη με τη ζωή της, απογοητευμένη από τη δουλειά της και μακριά από την ουσιαστική χαρά που της προσέφερε κάποτε η τέχνη. Αν είχε τολμήσει να μιλήσει ανοιχτά, να διεκδικήσει το δικαίωμά της στο όνειρο και να αντιμετωπίσει την πιθανή αποδοκιμασία, ίσως σήμερα να ζούσε πιο γεμάτη, πιο δημιουργική, πιο ευτυχισμένη.

Το παράδειγμα της κοπέλας δεν είναι υποθετικό. Δείχνει καθαρά πώς η επιθυμία να αρέσουμε και να μην απογοητεύσουμε τους άλλους μπορεί να μας κρατήσει μακριά από τη ζωή που θέλουμε να ζήσουμε.Μέσα από τη δουλειά μου αυτή την ιστορία την έχω δει να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά με διαφορετικά ονόματα και πρόσωπα, μα με την ίδια σιωπηλή θυσία.Νέοι και νέες που προτιμούν τον δρόμο της ευκολίας και της αποδοχής, αντί να αντιμετωπίσουν την αναστάτωση που φέρνει η ειλικρίνεια και η αυθεντικότητα.

Η λύση, προφανώς, δεν είναι να σταματήσουμε να νοιαζόμαστε για τους άλλους, αλλά να πάψουμε να τους ευχαριστούμε σε δικό μας βάρος. Να μάθουμε να λέμε «όχι» όταν χρειάζεται, να θέτουμε όρια και να αντέχουμε τη δυσφορία ή την αποδοκιμασία των άλλων χωρίς να παραβιάζουμε τη δική μας αξία. Δεν πρόκειται για έλλειψη καλοσύνης – το αντίθετο μάλιστα. Η αληθινή καλοσύνη και η αυτοεκτίμηση εκφράζονται μέσα από την ικανότητα να αγαπάς χωρίς να χρειάζεσαι να θυσιαστείς, να δίνεις χωρίς να χρειάζεται να χαθείς.

Κάθε φορά που επιλέγεις να σταθείς με ειλικρίνεια απέναντι στις ανάγκες σου, μαθαίνεις πως η αξία σου δεν εξαρτάται από την αποδοχή των άλλων, αλλά από τη δύναμή σου να ζεις σύμφωνα με αυτό που πραγματικά είσαι. Όσο περισσότερο εξασκείς αυτή τη δεξιότητα, τόσο πιο φυσικό γίνεται να κρατάς τα όριά σου χωρίς ενοχές, με μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και εσωτερική γαλήνη. Και ναι, στην αρχή θα είναι δύσκολο· θα νιώσεις ενοχές, φόβο, αμφιβολία. Μα αυτή είναι η ουσία της ελευθερίας – να αντέχεις τη δυσφορία του «όχι» για να μπορείς να ζεις με το βάθος και την αλήθεια του «ναι».

Κι εκεί, σε αυτή τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην καλοσύνη και την αυτοπροστασία, αρχίζει η πραγματική ελευθερία. Και όταν το καταφέρνεις, η ζωή σου αλλάζει ριζικά: γίνεται πιο ήσυχη, πιο αυθεντική, πιο δική σου. Κάθε «όχι» που λες με σεβασμό στον εαυτό σου είναι στην πραγματικότητα ένα βαθύ, γενναίο «ναι» στη ζωή που αξίζεις να ζήσεις.

Ακούστε το σχετικό ηχητικό:

ΙουλίαΚαζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (UniversityofSurrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

SolutionFocused Θεραπεύτρια (BRIEF)