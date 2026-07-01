Πριν από μερικές μέρες, παρακολούθησα μια διάλεξη ψυχολογίας όπου ο ομιλητής προσπαθούσε να εξηγήσει μια αρκετά σύνθετη θεωρία. Είχε γεμίσει τον πίνακα με βέλη και κυκλικές συνδέσεις που γύριζαν η μία μέσα στην άλλη. Όσο μιλούσε, η γλώσσα γινόταν όλο και πιο τεχνική, μέχρι που η παρακολούθηση άρχισε να κουράζει. Βασικά δεν καταλαβαίναμε τίποτα.

Μετά από περίπου δεκαπέντε λεπτά, ίσως καταλαβαίνοντας ότι μας χάνει, έκανε ένα βήμα πίσω, χαμογέλασε αμήχανα και είπε: «Καμιά φορά νομίζω ότι οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα διαγράμματα επειδή έχουμε physicsenvy». Η αίθουσα γέλασε.

Εγώ όμως κόλλησα σε αυτή τη φράση. Γιατί σε συνδυασμό με όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες που έχω σπουδάσει, έχω ακούσει με διάφορους τρόπους ότι οι θωρητικές επιστήμες δεν είναι επιστήμες. Το καλύτερο που έχω ακούσει ήταν το σχόλιο ενός υπερήλικα Άγγλου μαθηματικού όταν με ρώτησε τι επαγγέλομαι. Τότε μόλις είχα ολοκληρώσει το διδακτοριό μου στην κοινωνιολογία – και η απάντηση αυτού του καλοσυνάτου ανθρώπου ήταν «ας προσποιηθώ ότι η κοινωνιολογία είναι επιστήμη».

Και τώρα τι; Οι ψυχολόγοι ζηλεύουν τους φυσικούς; Η ψυχολογία προσπαθεί διαρκώς να αποδείξει ότι είναι “αληθινή επιστήμη”, κοιτώντας με ζήλια τις φυσικές επιστήμες, όπου η βεβαιότητα μοιάζει πιο καθαρή, πιο μετρήσιμη, πιο ακλόνητη;

Κι αυτό δεν είναι μια ουδέτερη συζήτηση.Και το ερώτημα σίγουρα δεν είναι καινούργιο– υπάρχει από την αρχή σχεδόν του κλάδου: είναι η ψυχολογία επιστήμη ή ανήκει περισσότερο στις ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως η φιλοσοφία ή η λογοτεχνία;

Για να το προσεγγίσουμε, χρειάζεται πρώτα να δούμε τι σημαίνει “επιστήμη”στην πράξη.

Αν το σκεφτούμε απλά, όταν λέμε «επιστήμη» συνήθως εννοούμε την ακριβή μέτρηση. Τη δυνατότητα να μετράς πράγματα με απόλυτη σαφήνεια.Οι φυσικοί μετρούν τη διαστολή του σύμπαντος με απίστευτη ακρίβεια. Οι χημικοί περιγράφουν με λεπτομέρεια τις αντιδράσεις των μορίων. Οι βιολόγοι παρατηρούν κύτταρα και οργανισμούς κάτω από μικροσκόπια και καταγράφουν λεπτομέρειες που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Όλα αυτά είναι πεδία όπου τα πράγματα φαίνεται να μπαίνουν σε τάξη.

Με αυτή τη λογική, η ψυχολογία μοιάζει να υστερεί. Όντως δεν μπορούμε να “μετρήσουμε” την κατάθλιψη όπως μετράμε τη θερμοκρασία. Δεν υπάρχει ένα μηχάνημα που να σου δείχνει ξεκάθαρα το άγχος ή τη θλίψη. Υπάρχουν ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, εκτιμήσεις.Και πάντα, στο τέλος, υπάρχει ο άνθρωπος που περιγράφει την εμπειρία του – και ίσως όχι πάντα με απόλυτη ακρίβεια.

Αλλά και άλλες επιστήμες – όπως η οικονομία ή η κοινωνιολογία – λειτουργούν με παρόμοιους έμμεσους τρόπους και παρ’ όλα αυτά θεωρούνται επιστήμες(τα πανεπιστήμια σίγουρα τις αναγνωρίζουν πάντως!) Άρα ίσως το ζήτημα δεν είναι η “ακρίβεια” με την απόλυτη έννοια.

Ίσως λοιπόν το πιο ουσιαστικό κριτήριο δεν είναι η ακρίβεια της μέτρησης, αλλά η μέθοδος.

Η ψυχολογία, όταν φυσικά λειτουργεί επιστημονικά, δεν βασίζεται στη διαίσθηση ή στην προσωπική εμπειρία. Όπως κάθε επιστήμη, βασίζεται στη διατύπωση υποθέσεων, στη συλλογή δεδομένων, στον έλεγχο και στην επανάληψη. Προσπαθεί να δει τι ισχύει γενικά – όχι τι φαίνεται να ισχύει σε μία περίπτωση.Με αυτή την έννοια, η ψυχολογία είναι απολύτως επιστήμη.

Το πρόβλημα ξεκινά αλλού.

Πολύ συχνά, η δημόσια εικόνα της ψυχολογίας δεν βασίζεται στην επιστήμη, αλλά στη διαίσθηση και την εμπειρία. Όλοι έχουμε μια “ψυχολογία του καναπέ”. Όλοι έχουμε απόψεις για το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος νους, και αυτές οι απόψεις κυκλοφορούν ελεύθερα – στα socialmedia, στα podcasts, στα βιβλία αυτοβελτίωσης, σε διάφορες συζητήσεις.Γιατί ενώ η ψυχολογία ως επιστημονικός κλάδος είναι αυστηρή, η εικόνα της στην καθημερινότητα είναι συχνά κάτι εντελώς διαφορετικό – πολλές φορές και διαστρεβλωμένη.

Και έτσι δημιουργείται ένας θόρυβος. Πολλές ιδέες που ακούγονται ψυχολογικές, αλλά δεν έχουν πάντα επιστημονική βάση. Και ακόμη και μέσα στον ίδιο τον χώρο, μερικές φορές προτιμάται η “εύκολη εξήγηση” από την επιστημονική τεκμηρίωση.

Κάπου εδώ εμφανίζεται και μια παγίδα: η τάση να εμπιστευόμαστε περισσότερο τη διαίσθηση ή αυτό που μας φαίνεται σωστό παρά αυτό που δείχνει η έρευνα.

Για παράδειγμα, η ιδέα ότι «τα αντίθετα έλκονται» στις σχέσεις ακούγεται λογική. Έχει δράμα, έχει ένταση, έχει αφήγηση. Μόνο που η έρευνα δείχνει κάτι διαφορετικό: οι πιο σταθερές σχέσεις συνήθως βασίζονται σε ομοιότητες, όχι σε διαφορές.

Κι όμως, σχεδόν όλοι μπορούμε να σκεφτούμε ένα ζευγάρι που είναι τελείως διαφορετικό και “δουλεύει τέλεια”. Και αυτό κάνει την προσωπική εμπειρία να μοιάζει πιο ισχυρή από τα δεδομένα.

Και αυτό ακριβώς είναι το σημείο-παγίδα. Η προσωπική εμπειρία είναι ισχυρή και δεν ακυρώνεται, αλλά η επιστήμη δεν κοιτά το ένα παράδειγμα. Κοιτά τι συμβαίνει συνολικά.Και αυτό είναι δύσκολο να το δεχτούμε, γιατί πάει κόντρα με την προσωπική μας εμπειρία.

Ίσως τελικά γι’ αυτό η ψυχολογία συχνά παρεξηγείται. Γιατί μιλά για κάτι που όλοι νομίζουμε ότι ήδη γνωρίζουμε: τον εαυτό μας και τους άλλους.

Οπότε τελικά, είναι η ψυχολογία επιστήμη;Ναι – όταν βασίζεται σε συστηματική έρευνα, στα δεδομένα και την αμφισβήτηση των υποθέσεων.Αλλά δεν είναι μια επιστήμη με την έννοια της απόλυτης ακρίβειας που έχουν οι φυσικές επιστήμες.Είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μελετήσει κάτι εξαιρετικά δύσκολο: τον άνθρωπο.Και ο άνθρωπος, από τη φύση του, δεν είναι ποτέ απόλυτα προβλέψιμος.

Ίσως τελικά το ενδιαφέρον δεν είναι να αποφασίσουμε αν η ψυχολογία «είναι αρκετά επιστημονική». Η ψυχολογία είναι μια επιστήμη που μελετά κάτι βαθιά ασταθές: τον άνθρωπο.Και αυτό την κάνει δύσκολη και ίσως γι’ αυτό περισσότερο απαραίτητη.

Ακούστε το σχετικό ηχητικό:

ΙουλίαΚαζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (UniversityofSurrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

SolutionFocusedΘεραπεύτρια (BRIEF)