«Πώς είσαι;»

Μια τόσο απλή ερώτηση που ακούμε και λέμε αμέτρητες φορές μέσα στην εβδομάδα. Τη χρησιμοποιούμε όταν συναντάμε έναν φίλο, όταν πηγαίνουμε στη δουλειά και χαιρετάμε έναν συνάδελφο, όταν τηλεφωνούμε σε κάποιον που αγαπάμε, ακόμη και με ανθρώπους που μόλις γνωρίσαμε.

Και οι περισσότεροι από εμάς απαντάμε σχεδόν αυτόματα: «Καλά», «μια χαρά». Αν όμως σταματήσουμε για λίγο και το σκεφτούμε, πόσο συχνά απαντάμε πραγματικά; Πόσες φορές έχουμε πει «είμαι καλά» ενώ μέσα μας υπάρχει κούραση, άγχος, απογοήτευση, κακή διάθεση ή μια μικρή στενοχώρια που δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να εκφράσουμε; Ίσως γιατί το να μιλήσουμε για τα συναισθήματά μας δεν είναι πάντα εύκολο.

Πριν από λίγο καιρό μιλούσα με μια φίλη μου που είχε στενοχωρηθεί πολύ από κάτι που είχε γράψει η αδερφή της στο Facebook. Ήταν πεπεισμένη ότι την αφορούσε. Το διάβαζε ξανά και ξανά, προσπαθώντας να καταλάβει τι είχε συμβεί.

Της είπα, λοιπόν, «Γιατί δεν την ρωτάς τι συμβαίνει;» Και μου απάντησε «Με τίποτα! Στην οικογένειά μου δεν μιλάμε για συναισθήματα».

Πόσοι από εμάς δεν μεγαλώσαμε με την ιδέα ότι πρέπει να είμαστε δυνατοί, να προχωράμε και να μη δείχνουμε την ευαλωτότητά μας; Να μη δίνουμε σημασία σε αυτά που νιώθουμε.

Όμως τα συναισθήματα που αγνοούμε δεν εξαφανίζονται. Συνεχίζουν να υπάρχουν και επηρεάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, συμπεριφερόμαστε, αποφασίζουμε και σχετιζόμαστε με τους άλλους.

Ο ψυχολόγος Marc Brackett, ιδρυτής του Κέντρου Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο Yale, έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της δουλειάς του στην κατανόηση των συναισθημάτων μας. Υποστηρίζει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι ένα έμφυτο χαρακτηριστικό που κάποιοι άνθρωποι έχουν και κάποιοι όχι. Είναι μια δεξιότητα. Κάτι που μπορούμε να καλλιεργήσουμε.

Ο Brackett, λοιπόν, δημιούργησε το μοντέλο RULER, ένα εργαλείο που βοηθά ανθρώπους κάθε ηλικίας να αναπτύξουν μια πιο υγιή σχέση με τα συναισθήματά τους.

Το πρώτο βήμα είναι το R–ecognise: να σταματήσουμε και να αναρωτηθούμε: «Τι νιώθω πραγματικά αυτή τη στιγμή;» Όχι τι θα έπρεπε να νιώθω. Όχι τι θέλω να δείξω στους άλλους. Αλλά τι υπάρχει πραγματικά μέσα μου; Συχνά το σώμα μας το γνωρίζει πριν από εμάς. Ένας κόμπος στο στομάχι ή μια ένταση στον αυχένα μπορεί να είναι σημάδια ότι κάτι χρειάζεται την προσοχή μας.

Στη συνέχεια έρχεται το U–nderstand: να καταλάβουμε, δηλαδή, από πού προέρχεται αυτό το συναίσθημα. Γιατί νιώθω έτσι; Είναι αποτέλεσμα αυτού που συμβαίνει τώρα ή κουβαλά και κάτι από το παρελθόν; Μερικές φορές δεν αντιδρούμε μόνο σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Αντιδρούμε και σε όλα όσα έχουμε κουβαλήσει μέχρι εδώ. Και η κατανόηση μας βοηθά να αντιδρούμε πιο συνειδητά.

Έπειτα είναι το L–abel. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που λέει ο Brackett είναι ότι πολλές φορές δεν έχουμε αρκετές λέξεις για τα συναισθήματά μας. Δεν είναι όλα απλώς «καλά» ή «άσχημα». Μπορεί να νιώθουμε φόβο, ανασφάλεια, θυμό, μοναξιά ή απογοήτευση. Όσο πιο συγκεκριμένα ονομάζουμε αυτό που νιώθουμε, τόσο πιο εύκολο γίνεται να το φροντίσουμε.

Ακολουθεί το E–xpress. Τα συναισθήματα χρειάζονται χώρο και έκφραση. Το να κρατάμε τα πάντα μέσα μας πολλές φορές δημιουργεί απόσταση. Φυσικά, η έκφραση χρειάζεται και σοφία. Δεν τα μοιραζόμαστε με όλους με τον ίδιο τρόπο. Η συναισθηματική ωριμότητα είναι να γνωρίζουμε πότε, πού και πώς να μιλήσουμε.

Το τελευταίο βήμα αφορά τη διαχείριση των συναισθημάτων μας – R–egulate. Φυσικά δεν μπορούμε πάντα να ελέγξουμε τι θα νιώσουμε. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε πώς θα φροντίσουμε τον εαυτό μας όταν τα συναισθήματα γίνονται έντονα. Μπορεί να είναι ένας περίπατος. Μια συζήτηση με έναν άνθρωπο που εμπιστευόμαστε. Μια προσευχή.

Η συναισθηματική νοημοσύνη δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναφοβηθούμε, δεν θα θυμώσουμε ή δεν θα λυπηθούμε. Σημαίνει όμως ότι δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε τα συναισθήματά μας ως εχθρούς. Γιατί κάθε συναίσθημα έχει μια ιστορία να μας πει. Ο θυμός μπορεί να μας δείξει ότι κάτι ξεπέρασε τα όριά μας. Η λύπη μπορεί να μας δείξει ότι κάτι είχε σημασία για εμάς. Ο φόβος μπορεί να μας δείξει τι χρειαζόμαστε για να νιώσουμε ασφαλείς.

Ίσως λοιπόν την επόμενη φορά που ένας δικός σου άνθρωπος σε ρωτήσει «Πώς είσαι;», αξίζει να κάνεις μια μικρή παύση και να αναρωτηθείς:

«Πώς είμαι πραγματικά;»

Γιατί η πιο σημαντική σχέση που θα έχεις ποτέ είναι η σχέση με τον άνθρωπο που είσαι μαζί κάθε μέρα.

Με εσένα τον ίδιο.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)

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