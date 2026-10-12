Υπάρχουν φιλίες που είναι απολύτως φυσιολογικές μέσα σε μια σχέση. Άνθρωποι που γνωρίζουμε χρόνια, συνεργάτες, φίλοι με τους οποίους γελάμε, συζητάμε, αισθανόμαστε

ότι μας καταλαβαίνουν. Δεν είναι παράλογο να έχουμε ανθρώπους στη ζωή μας με τους οποίους αισθανόμαστε κοντά.

Κάπου στην πορεία, όμως, μπορεί κάτι να αλλάξει. Όχι απαραίτητα επειδή συνέβη κάτι σωματικό. Αλλά επειδή αρχίζουμε να δίνουμε σε αυτόν τον άνθρωπο ένα κομμάτι της

οικειότητας που μέχρι τότε ανήκε μόνο στη σχέση μας. Και τότε αξίζει να αναρωτηθούμε: είναι ακόμη μια φιλία ή έχει αρχίσει να γίνεται συναισθηματική απιστία;

Ένα πρώτο σημάδι είναι το τι μοιραζόμαστε. Όταν είναι εκείνος που θέλουμε να πάρουμε πρώτο τηλέφωνο. Όταν συμβαίνει κάτι καινούργιο στη ζωή μας και ανυπομονούμε να του το πούμε. Όταν έχουμε μια δύσκολη μέρα και αναζητούμε τη δική του φωνή. Όταν γνωρίζει τους φόβους μας, τις ανασφάλειές μας, τα όνειρά μας και όσα δεν έχουμε μοιραστεί με τον σύντροφό μας.

Δεν είναι πρόβλημα να έχουμε έναν φίλο που μας στηρίζει. Το πρόβλημα αρχίζει όταν ο φίλος γίνεται ο άνθρωπος στον οποίο αποκαλύπτουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, ενώ από τον σύντροφό μας απομακρυνόμαστε όλο και περισσότερο. Όταν, δηλαδή, η βαθύτερη συναισθηματική μας εγγύτητα βρίσκεται πλέον έξω από τη σχέση. Γιατί η συναισθηματική απιστία δεν αρχίζει απαραίτητα με ένα φιλί. Μπορεί να αρχίσει με μια μετατόπιση οικειότητας. Μπορεί να μη συνειδητοποιούμε καν ότι έχει γίνει αλλαγή. Κι όμως, κάποια στιγμή ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να έχει γίνει ο πρώτος μας αποδέκτης για τα σημαντικά της ζωής μας. Και όσο αυτό συμβαίνει, κάτι αντίστοιχο μπορεί να μειώνεται μέσα στη σχέση μας.

Δεν μιλάμε πια τόσο στον σύντροφό μας. Δεν του λέμε πρώτα όσα μας συμβαίνουν. Κάποιες σκέψεις τις κρατάμε για τον άλλον. Κάποιες χαρές τις μοιραζόμαστε πρώτα μαζί του. Κάποιες δυσκολίες τις συζητάμε μαζί του πριν καν σκεφτούμε να στραφούμε στον άνθρωπό μας. Κάποτε ο σύντροφος ήταν ο άνθρωπος που θέλαμε να μας καταλάβει. Τώρα υπάρχει κάποιος άλλος. Υπάρχει όμως ένα ακόμη στοιχείο που κάνει τη διαφορά: η μυστικότητα.

Και δεν εννοώ την ιδιωτικότητα. Η ιδιωτικότητα είναι φυσιολογική και απαραίτητη σε κάθε σχέση. Άλλο όμως να έχεις προσωπικό χώρο και άλλο να δημιουργείς έναν κρυφό χώρο μέσα στον οποίο υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος. Αρχίζεις να μη λες πόσο συχνά μιλάτε. Δεν αναφέρεις ότι συναντηθήκατε. Σβήνεις μηνύματα. Υποβαθμίζεις τη σημασία της σχέσης σας όταν ο σύντροφός σου ρωτά. Εσύ όμως ήδη γνωρίζεις μέσα σου ότι κάτι έχει αλλάξει. Κι ίσως τότε θα πρέπει να αναρωτηθείς «αν ο σύντροφός μου έβλεπε ολόκληρη την επικοινωνία μας, θα ένιωθα άνετα;» Αν η απάντηση είναι «όχι», αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό. Γιατί πολλές φορές η συναισθηματική απιστία δεν αρχίζει με ένα μεγάλο ψέμα. Αρχίζει με μικρές αποσιωπήσεις.

Με πράγματα που δεν λέμε επειδή ξέρουμε ότι, αν τα πούμε, θα χρειαστεί να εξηγήσουμε γιατί τα έχουμε ανάγκη. Και μετά υπάρχει η έλξη. Το να αισθανθείς έλξη για έναν άλλον άνθρωπο δεν σημαίνει από μόνο του ότι απάτησες τον σύντροφό σου. Η έλξη είναι ανθρώπινη και δεν μπορούμε πάντα να επιλέξουμε τι θα νιώσουμε. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε τι θα κάνουμε με αυτό, τι θα καλλιεργήσουμε. Αν η έλξη συνοδεύεται από φλερτ, υπονοούμενα, σεξουαλική ένταση ή μια αμοιβαία προσδοκία ότι «κάτι υπάρχει μεταξύ μας», τότε χρειάζεται να είμαστε ειλικρινείς. Η σχέση έχει ήδη αποκτήσει μια διαφορετική δυναμική, ακόμη κι αν δεν έχει υπάρξει ποτέ σωματική επαφή (ακόμα τουλάχιστον!)

Και τότε αρχίζει η σύγκριση.

«Γιατί δεν με ακούει όπως εκείνος;» «Γιατί δεν με καταλαβαίνει έτσι;» «Μακάρι να ήταν

περισσότερο σαν αυτόν.»Όταν ένας φίλος αρχίζει να γίνεται το μέτρο με το οποίο αξιολογούμε τον σύντροφό μας, η φιλία έχει αποκτήσει μια διαφορετική θέση μέσα μας.

Και η σύγκριση είναι σχεδόν πάντα άδικη. Γιατί τον φίλο τον γνωρίζουμε μέσα από τις στιγμές που επιλέγουμε να μοιραστούμε. Δεν ζούμε μαζί του όλη την καθημερινότητα, τις

εντάσεις, τις ευθύνες, τις διαφωνίες και τις δύσκολες πλευρές μιας σχέσης. Έτσι είναι εύκολο να μοιάζει πιο διαθέσιμος, πιο τρυφερός, πιο κατανοητικός.Ο σύντροφός μας, αντίθετα, υπάρχει απέναντί μας ολόκληρος, μέσα στην πραγματική ζωή μας.

Γι’ αυτό είναι εύκολο να εξιδανικεύσουμε έναν τρίτο άνθρωπο και, ταυτόχρονα, να βλέπουμε τον σύντροφό μας όλο και πιο αρνητικά.

Και κάπου εδώ βρίσκεται ίσως η ουσία.

Η συναισθηματική απιστία δεν χρειάζεται να ξεκινήσει από το σώμα. Μπορεί να ξεκινήσει από την οικειότητα.

Μπορεί να είναι απλώς το γεγονός ότι ένας άλλος άνθρωπος έχει γίνει εκείνος που περιμένουμε να μας στείλει μήνυμα. Εκείνος στον οποίο λέμε πρώτα τα νέα μας. Εκείνος

που γνωρίζει πλευρές μας τις οποίες ο σύντροφός μας δεν γνωρίζει πια. Γι' αυτό ίσως η πιο χρήσιμη ερώτηση δεν είναι αν έχω απατήσει, αλλά πού βρίσκεται σήμερα η συναισθηματική μου εγγύτητα – πού είναι η καρδιά μου. Γιατί μια φιλία μπορεί να υπάρχει παράλληλα με μια δυνατή σχέση χωρίς να την απειλεί. Όταν όμως χρειάζεται να κρυφτεί, όταν γίνεται ο πρώτος αποδέκτης της χαράς και της δυσκολίας μας, όταν υπάρχει ερωτική ένταση και όταν αρχίζουμε να συγκρίνουμε τον σύντροφό μας μαζί της, τότε δεν χρειάζεται πια να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.

Γιατί η προδοσία μιας σχέσης δεν αρχίζει πάντα με ένα φιλί. Μερικές φορές αρχίζει πολύ νωρίτερα, όταν ένας τρίτος άνθρωπος αποκτά σιγά σιγά τη θέση που κάποτε είχε ο σύντροφός μας μέσα στον συναισθηματικό μας κόσμο.

Ακούστε το σχετικό ηχητικό:

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (c.) (Brunel University of London)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF)

https://drjuliatherapy.co.uk/home-el