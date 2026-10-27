Γιατί ερωτευόμαστε συγκεκριμένους ανθρώπους; Γιατί κάποιες φορές μας έλκει τόσο έντονα ένας άνθρωπος που είναι πληγωμένος, περίπλοκος, συναισθηματικά κλειστός ή μοιάζει να έχει κάτι που χρειάζεται να «διορθωθεί»; Και γιατί μπορεί να δυσκολευόμαστε να αισθανθούμε καλά σε μια σχέση που είναι ασφαλής και ήρεμη, ενώ αντίθετα να νιώθουμε μια παράξενη οικειότητα μέσα σε σχέσεις γεμάτες ένταση, αβεβαιότητα και προβλήματα που χρειάζονται διαρκώς επίλυση;

Ίσως γιατί δεν αναζητούμε πάντοτε μόνο έναν σύντροφο. Μερικές φορές αναζητούμε, χωρίς να το γνωρίζουμε, μια ευκαιρία να ξαναγράψουμε μια παλιά ιστορία.

Έτσι, μπορεί να μας έλξει ένας άνθρωπος που μοιάζει να έχει ανάγκη από βοήθεια. Βλέπουμε τις πληγές του, τις δυσκολίες του, αυτό που «θα μπορούσε να γίνει» αν άλλαζε. Και κάπου εκεί γεννιέται η σκέψη: θα τον βοηθήσω, θα τον στηρίξω, θα τον κάνω να ξεπεράσει όσα τον κρατούν πίσω. Η σχέση αποκτά έναν σκοπό. Δεν είμαστε απλώς σύντροφοι· γινόμαστε σωτήρες, θεραπευτές, διορθωτές.

Μόνο που ο σύντροφός μας δεν είναι ένα έργο που αναλάβαμε να ολοκληρώσουμε.

Και κάποια στιγμή, όταν εκείνος αλλάξει ή όταν αντιληφθούμε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει, μπορεί να εμφανιστεί ένα παράξενο κενό. Γιατί αν η σχέση στηριζόταν στην προσπάθεια να λυθεί ένα πρόβλημα, τι απομένει όταν το πρόβλημα δεν υπάρχει πια;

Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα: μήπως αυτό που προσπαθούμε διαρκώς να διορθώσουμε στον άλλον είναι κάτι που δυσκολευόμαστε να κοιτάξουμε στον εαυτό μας;

Η αποδοχή, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ανεχόμαστε τα πάντα. Δεν σημαίνει ότι μένουμε σε μια σχέση που μας πληγώνει ή ότι παραιτούμαστε από τα όριά μας. Σημαίνει ότι βλέπουμε τον άλλον όπως πραγματικά είναι και όχι όπως θα θέλαμε να γίνει για να μπορέσουμε εμείς να νιώσουμε ασφαλείς.

Και εδώ η ιστορία της οικογένειάς μας παίζει συχνά σημαντικό ρόλο.

Η πρώτη μας εικόνα για την αγάπη δεν δημιουργείται μέσα από βιβλία ή συμβουλές. Τη μαθαίνουμε παρατηρώντας. Βλέπουμε πώς μιλούν οι γονείς μας, πώς διαφωνούν, πώς ζητούν συγγνώμη, πώς απομακρύνονται, πώς επιστρέφουν ή πώς, κάποιες φορές, δεν επιστρέφουν καθόλου.

Κανείς δεν μπαίνει σε μια σχέση, σε έναν γάμο ή στη γονεϊκότητα χωρίς αποσκευές. Πίσω από κάθε ενήλικα υπάρχει ένα παιδί που κάποτε έμαθε κάτι για την αγάπη, την ασφάλεια, την απόρριψη και την εγγύτητα.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε καταδικασμένοι να επαναλάβουμε τη σχέση των γονιών μας.

Αν οι γονείς μας χώρισαν, δεν σημαίνει ότι κι εμείς θα αποτύχουμε στις σχέσεις μας. Αν μεγαλώσαμε μέσα σε ένταση, δεν σημαίνει ότι η ηρεμία θα μας είναι για πάντα ξένη. Σημαίνει, όμως, ότι ίσως χρειαστεί να δουλέψουμε περισσότερο για να δημιουργήσουμε μέσα μας μια διαφορετική εικόνα για το τι σημαίνει αγαπώ και αγαπιέμαι.

Γιατί όσα δεν επεξεργαζόμαστε δεν εξαφανίζονται. Μπορεί να μένουν σιωπηλά για χρόνια και να επιστρέφουν μέσα από μια συμπεριφορά, έναν καβγά, μια απόρριψη, έναν φόβο εγκατάλειψης. Τότε δεν αντιδρούμε μόνο σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Αντιδρούμε και σε όσα κουβαλάμε από πριν.

Γι’ αυτό έχει σημασία και το πώς οι γονείς διαχειρίζονται τις συγκρούσεις μπροστά στα παιδιά τους. Τα παιδιά δεν χρειάζεται να πιστεύουν ότι οι γονείς τους δεν μαλώνουν ποτέ. Χρειάζεται να βλέπουν ότι ένας καβγάς δεν σημαίνει απαραίτητα διάλυση.

Όταν οι γονείς μπορούν να πουν «μαλώσαμε, πληγωθήκαμε, δεν μας άρεσε ο τρόπος που αντιδράσαμε, αλλά το συζητήσαμε και το λύσαμε», δίνουν στο παιδί ένα πολύτιμο μάθημα: ότι η σύγκρουση μπορεί να υπάρχει χωρίς να σημαίνει εγκατάλειψη και ότι η αγάπη μπορεί να επιβιώσει μιας δύσκολης στιγμής.

Ίσως τελικά η θεραπεία στις σχέσεις αρχίζει όταν σταματάμε να αναζητούμε κάποιον που πρέπει να σώσουμε και αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε τι χρειάζεται να φροντίσουμε εμείς.

Μπορούμε να στηρίξουμε τον άλλον. Δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε.

Μπορούμε να αγαπήσουμε βαθιά. Δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε για λογαριασμό κάποιου άλλου.

Και ίσως η πιο ώριμη μορφή αγάπης είναι ακριβώς αυτή: να μη χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο να είναι πληγωμένος ώστε να αισθανόμαστε απαραίτητοι. Να μπορούμε να είμαστε μαζί του όχι επειδή έχουμε κάτι να διορθώσουμε, αλλά επειδή έχουμε κάτι αληθινό να μοιραστούμε.

Γιατί τελικά ο μόνος άνθρωπος που μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε είμαστε εμείς. Και όταν αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας, αλλάζει σταδιακά και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε, αγαπάμε και μένουμε στις σχέσεις μας.

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

MSc Psychology (Brunel University of London)

Ψυχοθεραπεύτρια & Σύμβουλος Σχέσεων (c.) (Relate)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)